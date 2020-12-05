3 arkadaş soba kurbanı oldu/ Ek fotoğraf

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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü, bariyerlere çarpıp kaçtı
Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, polis kontrol noktasındaki bariyerlere çarparak minibüs ile kaçan Doğuşcan K. (23), kovalamaca sonucu yakalandı. Doğuşcan K.'ya alkollü araç kullanmak, ‘dur’ ihtarına uymamak ve sokağa çıkma...
Edirne’de kar sevinci
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Vaka oranının iki katına çıktığı Antalya evlere kapandı, sokaklar köpeklere kaldı
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