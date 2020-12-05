3 arkadaş soba kurbanı oldu/ Ek fotoğraf

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dün gece Edirne'den giriş yaptı. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda görev yapan bir grup vatandaş, kurak geçen sonbahar mevsiminin ardından kar yağışını çalan müzik eşliğinde göbek atarak kutladı.