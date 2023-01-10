2’nci kattan atlayan ortaokul öğrencisinin hayati tehlikesi var

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Ahmet ÇÖTELİ- Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, okulun 2’nci katından atlayan 7’nci sınıf öğrencisi M.Ö.’nün (12) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Vücudunda kırıklar olan M.Ö.’nün, sağlık durumunun iyiye gitmesi durumunda ameliyata alınacağı belirtildi.

Olay, dün sabah Cumhuriyet Mahallesi’ndeki İhsan Tangülü Ortaokulu’nda meydana geldi. M.Ö. adlı kız öğrenci, öğretmeni yazılı sınav sonucunu açıkladığı sırada, 2’nci katın penceresinden atladı. Ağır yaralanan M.Ö.’ye ilk müdahaleyi öğretmenler yaptı. M.Ö., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılıp yoğun bakımda tedaviye alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün müfettiş görevlendirdiği soruşturma devam ederken, M.Ö.’nün notunu düşük bulduğu gerekçesiyle intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü. Hayati tehlikesi süren ve vücudunda kırıklar bulunan M.Ö.’nün, sağlık durumunun iyiye gitmesi durumunda ameliyata alınacağı belirtildi.

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