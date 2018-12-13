Toplumsal medya üzerinden gençleri uyuşturucu madde kullanmaya teşvik ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik 29 ilde eş zamanlı düzenlendi. Youtube’da 840 bin takipçisi bulunan Emre ve Erdi K. Kardeşler de gözaltına alındı.

Türkiye genelinde toplumsal medya üzerinden gençleri uyuşturucu madde kullanmaya teşvik ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik 29 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

Narkotik suçlarla mücadele Daire Başkanlığı tarafından 29 ilde operasyon yapıldı. İstanbul’da yapılan operasyonda başta Fatih ve Beşiktaş olmak üzere bir çok ilçede 16 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Meydana getirilen baskınlarda 11 toplumsal medya fenomeni ve youtuber gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, toplumsal medya üzerinden, uyuşturucu yada uyarıcı madde kullanımını açıkca özendirme yada bu özellikte yayın yapmakla suçlanıyor.

ÜNLÜ YOUTUBER’A UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRME GÖZALTISI

İstanbul’da meydana getirilen baskınlarda 11 fert gözaltına alındı. Beşiktaş ulus Mahallesi’nde bir adrese yapılan baskında ünlü youtuber kardeşler Emre ve Erdi K. Gözaltına alındı. İki kardeşin sahibi oldukları youtube kanalında 840 bin takipçisinin olduğu ve gençleri uyuşturucu madde kullanımına özendiren bir çok video paylaşımında bulundukları iddia edildi. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramaların ardından gözaltına alınan Emre ve Erdi K. Kardeşler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüler.

Operasyon düzenlenen adreslerden birisi de Fatih oldu. 4 katlı bir binanın ikinci katına giren ekipler balkonda ve içeride arama yaptı.