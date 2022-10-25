29 Ekim’de KidZanİa’da iki kutlama bir arada

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KidZania İstanbul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı özel bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Gün boyunca KidZania’da Cumhuriyetin 99. yıl dönümü kutlanırken, aynı zamanda çocukların okuma yazma duygularını teşvik ederek edebiyatı sevdirmek amacıyla düzenlenen Sen de Yaz Öykü Yarışması finalistleri, kendi öykülerinden oluşan kitabı imzalayacak. Aileler, KidZania’da hem Cumhuriyet Bayramı’nı hem de öykü kitaplarının okuyucu ile buluşmasını kutlayacak.

Çocuklara edebiyatı, sanatı sevdirmek, onları düşündürmek ve içlerindeki potansiyeli keşfetmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Sen de Yaz Öykü Yarışması’nın kazananları 23 Nisan günü Kidzania İstanbul’da yapılan törenle açıklanmıştı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ve Erbulak Evi iş birliğiyle hayata geçirilen ve 10-14 yaş aralığındaki çocukların katılım sağladığı ‘Gelecekte Ben’ temalı yarışmada öykü kitabında yer almaya hak kazanan 20 finalistin kitabı, 29 Ekim’de KidZania İstanbul’da yapılacak imza günüyle okuyucuyla buluşacak.