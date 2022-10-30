29 Ekim kutlamalarında alevli gösteri yaptı; kendini yaktı

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Düzgün DENİZ/ ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘Atlantik Sirk’ adlı bir gösteri grubu, çocuklar için alev gösterisi yaptı. Gösteriyi yapan kişi sahnede kendini yakarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara Millet Bahçesi’nde Altındağ Belediyesi’nce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için alev gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriyi yapan ‘Atlantik Sirk’ adlı grubun, isminin Erdal olduğu belirtilen şovmeni, alevli gösteri sırasında kendisini yaktı. Yaşanan olay izleyici tarafından görüntülendi.

HERHANGİ BİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADI İDDASI

Gösteriyi ailesiyle birlikte izleyen Abdulsamet Nazlı olayla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün Atlantik Sirk isimli bir grubun sirk gösterisine çocuğumuz ile katıldık. Ateş şovları, sihirbazlık şovları oldu. İsmi Erdal olarak tanıtılan biri ateş şovu yaptı. Bu ateş gösterisi sırasında birkaç defa sahneye ateş sıçradı. Bu ateşi ben söndürdüm. Amatörce bir gösteriydi zaten. Bir şey olacağını tahmin ettim. O sırada video kaydı almaya başladım. Şovu yapan kişi sahneden inerek çocuklara çok yakın bir yerde ağzından alev püskürttü. Tekrardan sahneye çıktığında şahsın boynundan yandığını gördüm. Yanmaya başladıktan sonra kendisi üfleyerek söndürmeye çalıştı. Ağzındaki yanıcı madde üstüne sıçradı ve daha fazla yanmaya başladı. O sırada şahsın boynu yüzü yandı. Herhangi bir güvenlik ya da sağlıkçı müdahalesi olmadı. Şahıs kendi kendini söndürmeye çalıştı. Üzerindeki elbiseleri çıkardıktan sonra sahnenin arka tarafına koştu. Lavaboya götürülerek üzerine su döküldü. Çocuklar çok korktu. Herhangi bir şekilde önlem alınmadığını gördük. Çocukların önünde yapılan bir gösteride önlem alınmaması biz aileleri tedirgin etti.” (DHA)

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