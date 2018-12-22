Yapımcılığını Halit Ziya Alptekin’in, yönetmenliğini ise Talip Karamahmutoğlu’nun üstlendiği, ‘Müsaadenizle Büyükler’ filmi 28 Aralık’ta gösterime giriyor. Emre Altuğ’un başrolünü oynadığı filmde, meşhur sanatçının evlatları Uzay ve Kuzey Altuğ da yer alıyor.

Ana sponsorluğunu QICK Sigorta’nın yapmış olduğu Müsaadenizle Büyükler filmi, çocukların bireysel duruşunu ve sokakta yaşayan köpekleri konu alıyor.

28 Aralık’ta gösterime girecek olan filmle alakalı konuşan Yapımcı Halit Ziya Alptekin, Müsaadenizle Büyükler filminin çocuk filmi olmasına rağmen büyüklere önemli mesajlar verdiğini ifade ederek, “Mizahı çok yüksek bir aile filmi yaptık. Alt mesajları yüksek olan filmimizin fragmanları çok büyük alaka gördü. Filmimizin konusu itibariyle sivil cemiyet kuruluşlarından ve okullardan çok büyük destek alıyoruz.” dedi.

FİLM HAKKINDA

Ormanda terk edilmiş köpeklere sıcak bir yuva hazırlamak için bir grup çocuk bir araya gelir. Herkesten habersiz gizlice köpekleri beslemeye başlarlar. Çocuklar, sahipleri tarafından ormana terkedilmiş köpeklerin yaşamda kalması için mücadele ederken, fena niyetli birileri de köpekleri yok etmek için harekete geçmiştir.

Sitenin güvenlik müdürü Hakan’ın (Emre Altuğ) desteğini alan çocuklar kendilerini sıkıntılı ve fantastik bir serüveninin içinde bulurlar.

Filmin başrollerinde Emre Altuğ ile beraber umut Çırak, Eriş Akman,Enes Göçmen, derviş Efe Esmer, Efe Koçyiğit, his Paracıkoğlu, Tuana Coşkun, Kuzey Yücehan, içten Arıcı ve Serap Ağalar gibi adlar var.