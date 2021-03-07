27 yıllık polis memuru kalbine yenildi

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de 27 yıllık polis memuru evli ve 2 çocuk babası Erkan Civelek (47) geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis memuru Civelek için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende eşi Adile Yıldırım Civelek, tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, oğlu Ali Kaan babasının polis şapkasını taktı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çarşı Polis Merkezi Amirliği’nde görevli olan polis memuru Erkan Civelek, geçen Cuma günü görevi başındayken kalp krizi geçirdi. Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan polis memuru Civelek, yoğunda bakım servisinde 3 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Polis memuru Erkan Civelek için görev yaptığı Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene polis memurunun eşi Adile Yıldırım Civelek, çocukları Ali (10) ve Hasan Civelek (15), annesi Ayşe Civelek’in yanı sıra Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile meslektaşları katıldı.

OĞLU BABASININ ŞAPKASINI TAKTI

Polis memuru Erkan Civelek için dualar edilirken, Adile Yıldırım Civelek, tabutuna sarılarak, “Allah’ım çok acı bu. İşini o kadar çok severdi ki, hepiniz hakkınızı helal edin. Erkan ne olur hiç unutma beni” diye gözyaşı dökerken oğlu Ali Kaan’da hayatını kaybeden babasının polis şapkasını taktı. Düzenlenen törenin ardından polis memuru Erkan Civelek, memleketi Mersin’e gönderildi. Civelek’in yarın Silifke ilçesi sarıcalar Camii’nde öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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