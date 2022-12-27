27 Aralık Bağımsızlık Ateşidir

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Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Tuğba Mızrak Demirbağ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103 yıldönümünü yaptığı yazılı açıklama ile kutladı.



Ankara’da 103 yıl önce Atanın huzurunda yakılan Sinsin Ateşinin aslında bağımsızlık ateşi olduğunu vurgulayan Demirbağ şunları söyledi :Sivas’tan 18 Aralık 1919’da 3 araba ile yola çıkan heyet, yol aldığı Kayseri-Mucur-Hacı Bektaş-Kırşehir-Kaman-Behnan güzergahı boyunca vatandaşlardan Milli Mücadele’ye destek istedi.

Mustafa Kemal Paşa, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle 9 günlük yolculuk sonrasında 27 Aralık 1919’da Ankara’ya ulaştı.

Ankaralılar başta Seymen ler olmak üzere büyük bir coşku ve inanmışlık ile 27 Aralık 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü karşıladılar. Kurtuluş Savaşımızın en büyük adımı o gün atılmıştır.

Ankaralılar hem işgalci güçlerin hem de işbirlikçi hainlerin oyununu bozmuş, yılgın ve yıpranmış Anadolu’da Zafer alayını başlatmışlardır.

Birkez daha kahraman hemşehrilerimizi, atalarımızı, Atamızı saygı ve özlemle anarken, o işgal altındaki acı günlerin bir daha gelmemesini diliyorum.