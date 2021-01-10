Arife Defne ARSLAN- Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri nedeni ile hafta sonu uygulanan sokağa…
Ali AKSOYER - Adem VAROL / İSTANBUL, (DHA) EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gayrettepe’de Asayiş…
Dünya ve insanlık tarihi, düşler,düşünceler ve fikirlerle yüklüdür ve bunlarla anlam kazanmaktadır. İnsanlar mesleklerine göre…
Ankara 23. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya'da 161,56 m² daire satışa sunuldu.
Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya),(DHA)- SAKARYA’nın Erenler ilçesinde, kimliği bilinmeyen motosiklet sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan kağıt toplayıcısına çarptığı anlar güvenlik…
Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da elektrik firması çalışanı Seçkin Y., elektriğini kesmek için gittiği sanayi sitesindeki işyeri sahibinin bıçaklı…