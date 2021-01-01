SONSÖZ 50 YAŞINDA

YAYIN HAYATINDA 50. YIL MUTLULUĞU



Siz değerli okurlarımızdan aldığımız güçle Sonsöz Gazetesi olarak 1970’den bu yana 50 yıldır yayın hayatımızı sürdürüyoruz.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi çerçevesinde gerçekleri yazmaya , Ankara’nın ve Türkiye’nin tüm sorunlarını tarafsız bir şekilde dile getirmeye devam edeceğiz.

“SONSÖZ” siz halkımızın diyor, 50 yıldır bizden esirgemediğiniz desteğin bundan böyle de artarak devam edeceğini umuyoruz.Kuruluş yıldönümümüz dolayısıyla kutlama mesajları gönderen tüm dostlarımıza ve kardeş kuruluşlarımıza teşekkür ediyor ,bu vesile ile Tüm Halkımızın yeni yılını kutluyor, sağlıklı huzur dolu bir yıl diliyoruz.