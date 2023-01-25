250 bin liralık medikal malzeme çaldı, ‘İhtiyaç sahiplerine dağıttık’ dedi

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Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA’da, Abdullah A. (27) ile sevgilisi Rojhat S. (28), kapısını kırıp girdikleri iş yerinden 250 bin lira değerinde medikal ürünü çalıp, Erman G.’nin (40) otomobiliyle kaçtı. Tutuklanan 3 şüpheliden Abdullah A., “Malzemelerin bir kısmını ihtiyacı olan kişilere dağıttık. Kalanı ise satmayı düşünüyorduk” dedi.

Olay, 14 Ocak günü saat 02.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. Medikal ürün satışı yapan Ender E.’nin (31) iş yerine gelen 2 şüpheli, kapı kilidini kırıp içeri girdi. İş yerinden 5 bin eldiven, 150 ateş ölçer, 240 paket hasta bezi, 600 antiseptik solüsyon, 800 idrar sondası dahil 250 bin lira değerinde medikal ürünü çalan şüpheliler, dışarıda kendilerini bekleyen kişinin otomobiliyle kaçtı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Sabah iş yerine gelince hırsızlığı fark eden Ender E.’nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. İş yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı Abdullah A. ile sevgilisi Rojhat S.’nin yaptığını sonra da Erman G.’nin otomobiliyle kaçtıklarını tespit etti.

3 TUTUKLAMA

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evdeki aramada ise çalınan ürünlerin bir kısmı ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden Abdullah A., ifadesinde, hırsızlığı kabul ederek “Malzemelerin bir kısmını ihtiyacı olan kişilere dağıttık. Kalan kısmını ise satmayı düşünüyorduk ancak yakalandık” dedi.

Rojhat S. de malzemeleri iş yeri sahibinin bilgisi dahilinde aldıklarını düşündüğünü öne sürdü. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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