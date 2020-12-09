25 yıllık aranın ardından tıp fakültesini bitirdi, mesleğinin 6’ncı ayında koronavirüse yenik düştü/ Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler 25 yıllık aranın ardından tıp fakültesini bitirdi, mesleğinin 6’ncı ayında koronavirüse yenik...
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Koronavirüs salgınında can kaybı 15 bin 314’e yükseldi
ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 201 bin 219 testte, 33 bin 198 vaka ile 6 bin 593...
Koronavirüs stresi sindirim sistemini vuruyor
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Serpincik Göleti’nde su, 25 metre çekildi
Hüsnü Ümit AVCI- Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta yeterli yağışın olmaması ve kuraklık nedeniyle Serpincik Göleti'nde su, kıyıdan yaklaşık 25 metre çekildi. Karşıyaka Mahallesi yakınlarında bulunan...