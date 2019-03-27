7.6 C
Ankara
27 Mart 2019
Ana Sayfa Yazarlar 25 yıl sonra aynısı mı?
Yazarlar

25 yıl sonra aynısı mı?

İsmet Hazardağlı İsmet Hazardağlı

-

4
0

Bizim ekonomi tarihi belli yıl aralıklarıyla aynı sorunlarla çıkmaza girer ve yine aynı çözümlerle bu çıkmazı aşmaya çalışır. Yaşadığımız günler 25 yıl öncesini, 1994 yılını hatırlatıyor. O günlerin bugünle bu kadar çok benzerlik taşıması şaşırtıcı:

Kasım 1993: Hazine faizleri düşürmek için yurt içi borçlanma ihalelerini iptal etmeye ve yoğun bir şekilde dış borçlanmaya başladı,

Bugün için; aynı politikayla iç piyasadan borçlanmadan kaçınılarak yılbaşından buyana yurt dışına tahvil, senet satılarak en az 14 milyar dolar borç alındı. Amaç aynı; içeride faiz oranlarını düşürmek ya da yükselmesini önlemek. Bunun sonucu mevduat faizleri düşünce yoğun bir şekilde döviz alımı başladı, banka kredi faizleri düşse bile talep azaldı.

Ocak 1994: Bu kararın uzantısı olarak dövize olan ihtiyaç daha da arttı. Liranın dolar karşısındaki değer kaybı Ocak-Nisan ayları arasında yüzde 160’a ulaştı. Devalüasyon tüm ekonomiyi olumsuz yönde etkiledi.

Bugün için; dolar geçen Cuma yüzde 6, geçen Ağustos ayından buyana en az yüzde 40 oranında değer kazandı. Bu değer artışı en başta gıda olmak üzere tüm üretimi ve tüketimi vurdu, ekonomi yüzde 3 küçüldü, işsizlik patladı. Enflasyon kurlara bağlı olarak yüzde 30’lara dayandı. Merkez Bankası rezervleri ciddi bir şekilde azaldı.

BELEDİYELER GİTTİ

Mart 1994: 27 Mart tarihinde yerel seçimler yapıldı. Ankara ve İstanbul Büyükşehir ile Anadolu’da da çok sayıda belediye şehir Refah Partisi ‘ne geçti. İktidar partileri hezimete uğradılar.

Bugün için; seçimler 31 Mart’ta. Tahminler iki şehir başta olmak üzere çoğu belediyenin muhalefete geçeceği yönünde.

Nisan 1994: Dönemin hükümeti, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) desteğini alarak ünlü 5 Nisan kararlarını açıkladı. Bu kararların açıklanması oy kaybını önlemek için seçim sonrasına bırakılmıştı. Kararların özü kamu borçlanma dengesini yeniden oluşturulması üzerine kurulmuştu ve borçların borç alarak ödenmesi sarmalına son verilecekti.

Tüm kamu harcamaları kısıtlandı, kamu çıkışlı ürün ve hizmetlere devası zamlar yapıldı, zamlardan sonra fiyatlar altı ay süreyle donduruldu. Kamu bankalarının özel bankalarda mevduat bulundurulması yasaklandı, Doğal olarak tüm vergiler artırıldı.

Ancak program istenileni vermeyecek, dolar o zamanın parası ile 34 bin liradan 31 bin liraya inse de yılı 38 bin liradan kapatacaktı. Yıllık enflasyon yüzde 50’lerde kaldı. Sonraki yıllar malum. İş, bankalara el koymaya kadar gitti, lira 1.5 milyon liraya çıktı (bugünün 11.5 lirası gibi) ve 21 Şubat 2001’de ekonomi duvara tosladı.

SADECE IMF EKSİK

Bugün için; benzeri kararların uygulanmasına geçen Eylül ayında başladı. Zamlar geldi, bazı ürünlerdeki zam yerine vergi gelirlerinden feragat edilerek fiyatları sabit tutulmaya çalışıldı. Vergiler arttı. Kamu mevduatının özel bankalarda tutulması yasaklandı.

Amaç, tasarrufu artırmak olsa da bütçe açıkları büyüyerek devam etti, piyasalar derin bir durgunluğa girdi. Ekonomi dış gelişmelere bağlı olarak daha kırılgan hale geldi. Devletin piyasalara müdahalesi arttı. Ekonomide yeni kararlar seçim sonrasına bırakıldı.

Benzerlikte eksik olan işin IMF ayağı. Kimilerine göre, eğer IMF’den para alınamazsa, ekonomi bu krizi atlatmakta zorlanacak. Hatırlatalım, kriz paranın çoğalmasıyla aşılacaksa en ucuz dış kredinin yolu IMF’den geçiyor.

Bu kadar çok benzerlikle 25 yıl sonra ikinci bir 5 Nisan kararları yaşayacak mıyız, ekonomi ve siyasi tarih tekerrür edecek mi, göreceğiz?

Önceki İçerikTotalitarizm çağımızın acı gerçeğimi?
Sonraki İçerikTuristi kandıran yanacak!
İsmet Hazardağlı
İsmet Hazardağlıhttps://sonsoz.com.tr
1984 yılında çalışmaya başladığı gazetecilik mesleğinde, çeşitli haber ajansları, dergiler, gazeteler ve televizyon kanallarında muhabir ve üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Sonsöz'de ekonomi yazıları ile sizlerle!

RELATED ARTICLES

Yazarlar

Kütüphaneler haftası

Yahya Aksoy -
Kütüphane Haftası , Türkiye'de 1964 yılından beri mart ayının son pazartesi günü ile başlayan hafta da kutlanır. Kitapların insan ve toplum...
Devamını Oku
Yazarlar

Totalitarizm çağımızın acı gerçeğimi?

Ünal Özüak -
Bunca sosyal medya iletişim olanakları olmasına karşın, bundan yarım asır sonra nerelere evrilecek dünyamız söyleyen pek çıkmıyor. Belki de gününü kavrıyamıyor kimse...
Devamını Oku
Yazarlar

Galipken mağlup sayılma korkusu

Nuri Kayış -
31 Mart gecesine gidelim: Cumhur İttifakı ülke genelinde belediye başkanlıklarının önemli bir bölümünü kazandı ama İstanbul ve Ankara’da kaybetti.
Devamını Oku

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Must Read

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Nilüfer Tiyatro Festivali'nde William Shakespeare'in ünlü oyunu Kral Lear, Bursalı sanatseverler için sahnelendi.

Kral Lear’ı canlandıran Haluk Bilginer, alkışlandı

Editör -
Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Nilüfer Tiyatro Festivali'nde William Shakespeare'in ünlü oyunu Kral Lear, Bursalı sanatseverler için sahnelendi.

Otizmli çocuklardan ‘Masumiyetin Umudu’ Sergisi

Kalp krizi riskini artırıyor

Akraba evliliği epilepsi riskini 40 kat artırıyor

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71