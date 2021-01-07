2,5 milyon liralık yatırımla güvenli nefes alanı; Koronayı yüzde 99 filtreliyor

İSTANBUL, (DHA)- Kapalı ortamlarda uzun süre asılı kalabilen ve virüsler dahil tüm kirleticileri filtreleyebilen cihaz geliştirildi. Froumann Profesyonel Hava Temizleme Sistemleri tarafından 2.5 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımıyla destekleyerek üretilen cihazın, koronavirüsü de yüzde 99 filtrelediği bildirildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, “NASA tarafından onaylı HEPA H14 filtre teknolojisi kullanarak geliştirdiğimiz cihazla güvenli nefes alanı oluşturmayı başardık. 2023 yılı sonunda ise 50 bin adetlik satışa ulaşarak 120 milyon liralık ciro hedefliyoruz” dedi.

80 yıllık sanayici ailenin üçüncü kuşağının yeni girişimi Froumann Profesyonel Hava Temizleme Sistemleri, SARS CoV-2 virüsünü filtreleyen cihaz geliştirdiğini duyurdu. Avrupa’da lider olmak için çalışmalarını sürdüren marka, 120 milyon liralık ciro hedeflediğini açıkladı. Froumann’ın Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, 2019 yılının sonunda virüsün Çin’de ortaya çıkması, ardından tüm dünyaya hızla yayılmaya başlamasıyla hava temizleme cihazlarına olan ihtiyacı görerek hızla bu alanda çalışmaya başladıklarını söyledi.

“KİRLİ HAVAYI NEFES HİZASINDAN ÇEKİYOR”

Yakupoğlu, “2020 yılı Ocak ayında grubumuzun Ar-Ge merkezindeki 25 mühendisle çalışmaya başladık. Dünyadaki en gelişmiş cihazları sipariş edip incelemeye aldık. Aralıksız 8 ay çalıştık. Pandemi öncesi yapılan cihazların virüs temizleme özelliği olmadığı için buna özel bir teknoloji eklemek gerektiğini biliyorduk. Çalışmamızı virüs üzerine yoğunlaştırdık. Geliştirdiğimiz ürünle SARS CoV-2 virüsünü yüzde 99 oranında filtre edebildik. Üstelik bunu Sağlık Bakanlığı’nın izni ile üniversite laboratuvarlarında yapılan testlerle de kanıtladık. Virüsü taşıyan ve yayan kişilerin, konuşmaları sırasında etrafa saçılan damlacıkların solunması ile bulaşan SARS CoV-2 için, nefes hizasından bir filtrelemenin yapılması gerektiğini gördük. Böylece kirli havayı nefes hizasından çeken bir tasarım yaparak bu alanda dünyanın ilk hava temizleme cihazını ürettik” diye konuştu.

Elde edilen sonuçları, Eskişehir’deki fabrikayı geçen aylarda ziyarete gelen Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ile de paylaştıklarına dikkat çeken Yakupoğlu, “Teknolojik anlamda tamamen yerli ve milli bir ürün olan Froumann’ın başarısının bakanımız tarafından da ilgi görmesi, bizleri ileride yapacağımız daha başarılı çalışmalar için de motive etti” dedi.

300 METREKAREYE KADAR KAPALI ALANDA HAVA FİLTRELEME İMKANI

Kapalı ortam havasında uzun süre asılı kalabilen ve virüsler dahil tüm kirleticileri filtreleyebilmesiyle dikkat çeken cihazın NASA tarafından onaylı HEPA H14 filtre teknolojisi kullanarak geliştirdiğini ve böylece güvenli nefes alanı oluşturmayı başardıklarını belirten Yakupoğlu, “Farklı büyüklükteki mekanlarda kullanılabilecek beş farklı tipte cihazımız var. 100 metrekareden başlayarak 300 metrekareye kadar olan tüm kapalı ortamlarda havayı filtreleme imkanı sağlıyoruz. Bu açıdan bakıldığında Froumann’ın okul, hastane ve postane gibi kamuya açık alanlar için önemi daha da belirginleşiyor” diye konuştu.

50 BİN ADET SATIŞ İLE 120 MİLYON TL CİRO HEDEFİ

Yurtdışına bayilik yoluyla yayılmayı planladıklarını söyleyen Yakupoğlu, Almanya’ya 50 adetlik bir satış gerçekleştirdiklerini ve Almanya tarafından ürünlerinin kabul görmesinin önem taşıdığını ifade ederek Rusya, Ukrayna ve Fransa’da oluşturdukları ağa yakın zamanda Avrupa’nın diğer ülkelerini de ekleyeceklerini söyledi.

Yakupoğlu, “Hava temizlemede farklı cihaz ve teknolojiler için çalışmalar yapacağız. Öncelikli olarak Froumann hava cihazlarımızı Avrupa lideri yapmayı hedefliyoruz. Bir yıllık süreçte 30 bin adet satış gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 2023 yılı sonunda ise 50 bin adetlik satışa ulaşarak 120 milyon liralık ciro hedefliyoruz” dedi.