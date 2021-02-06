25 metrekarelik çiğ köfte dükkanından yurt dışına sipariş gönderiyor

Hande NAYMAN/ İZMİR (DHA)- İzmir’de 25 metrekarelik çiğ köfte dükkanında birbirinden farklı lezzetleri harmanlayarak hazırladığı, sadrazam lokumu çiğ köfte, diyet çiğ köfte, lezzet piramidi gibi ürünlerle adını kısa sürede duyuran İbrahim Daşdelen (27), büyükelçilerden ünlü isimlere kadar pek çok kişiye sipariş gönderiyor, televizyon şovlarına da konuk oluyor. Daşdelen, “Bu kadar çok ilgi görmemizin sebebi özgün olmamız” dedi.

İzmir’de yaşayan İbrahim Daşdelen, birkaç ay önce yaklaşık 25 metrekarelik bir dükkan kiralayarak, çiğ köfte satışı yapmaya başladı. Çiğ köfte sunumlarında yapabileceği farklılıklar üzerine yoğunlaşan Daşdelen, Adıyaman usulü çiğ köfteyi farklı lezzetlerle harmanlayarak kendine özgü bir menü oluşturdu. Cevizli sadrazam lokumu çiğ köfte, diyet çiğ köfte, lezzet piramidi gibi çeşitleriyle ünlenen Daşdelen, adını duyurmaya başladı. Küçük dükkanından ünlü pek çok isme sipariş gönderen Daşdelen, televizyon şovlarına da konuk oldu.

‘İLGİNİN SEBEBİ ÖZGÜN OLMAMIZ’

Başarıdaki sırrının özgün olmak olduğunu ifade eden Daşdelen, “Çiğ köftenin bazı ürünlerle birbirine yakıştığını düşünüyorum. Örneğin ceviz ve çiğ köfteyi bir araya getirince bu çok beğenildi. Cevizli çiğ köfteyi sushi rulosu şeklinde servis ediyoruz. Spor ve diyet yapan müşterilerimiz için de özel bir tarif hazırladık. Bunun için de az kalorili hıyar dolmasını yaptık. Aynı zamanda ekşili çiğ köftenin olduğu özel soslu bir lezzet piramidi hazırladık. Siyaset dünyasından pek çok müşterimiz var. Spor camiasından, ünlülerden sipariş alıyoruz. İbrahim Tatlıses için doğum gününde çiğ köfte hazırladık. Alişan, Demet Akalın ve Kanada Büyükelçisi’nden çiğ köfte siparişi aldık. Dünyaya açıldık çiğ köftelerimizi geçen hafta Almanya’ya gönderdik. Bu kadar çok ilgi görmemizin sebebi özgün olmamız”

Çiğ köfte satın almaya gelen Cengiz Taş, “Normalde çok sık çiğ köfte tüketmiyorum. Bu dükkanın övgüsünü çok fazla duydum. Ben de merak ettiğim için her gün farklı çeşitleri denemeye başladım. Bugün cevizli sadrazam lokumundan yiyeceğim, tadını çok merak ediyorum” diye konuştu.

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