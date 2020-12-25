25 ilde, aynı zincir marketin şubelerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN’da bir market zincirinden 2 cep telefonu çaldıktan sonra Doğan Şimşek (35), yakalandı. Çevresinde ‘Market faresi’ lakabıyla tanınan Şimşek’in, 25 ilde aynı marketin şubelerinden hırsızlık yaptığı saptandı. Şimşek’in ayrıca bir süre, zincir marketin bir şubesinde çalıştığı tespit edildi.

​Osman Gazi Mahallesi’nde bir zincir marketin şubesinden, 12 Kasım’da 2 cep telefonu çalındı. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelinin, Gaziantep nüfusuna kayıtlı Doğan Şimşek olduğu belirlendi. Doğan Şimşek’in başka bir şehirde bir süre hırsızlık yaptığı market zincirinde çalıştığı belirlendi. İşinden ayrılan Şimşek’in daha sonra 25 ilde farklı zamanlarda aynı market zincirinden hırsızlık yaptığı saptandı.

Çevresinde ‘market faresi’ olarak da bilinen Şimşek’in Karaman’da gerçekleştirdiği hırsızlığın ardından Afyonkarahisar’a gittiği, orada da yine aynı markette hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şimşek’in, Karaman’a geri dönmek üzere olduğunu belirledi. Ardından da kent girişinde önlem alan polis, Şimşek’in içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Şimşek ile 3 ayrı hırsızlık suçundan hakkında arama kararı bulunan sürücü Nasrettin Y., gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Doğan Şimşek tutuklandı. Nasrettin Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

​FOTOĞRAFLI