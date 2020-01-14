Mamak Belediyesi Prof. Dr Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, kura heyecanına ev sahipliği yaptı. Mamak Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle Diriliş (Gülseren-Anayurt) Mahallesi’nde uygulanan Kentsel Yenileme Projesi kapsamında inşa edilen 248 konutun kura çekim töreninde hak sahipleri kura ile evlerine kavuştu.

437 bin metrekarelik alan üzerinde uygulanan proje kapsamında, 1. Etapta 377 konut, 3. Etapta 416 konut ve 4. Etapta 201 konut hak sahiplerine teslim edildi. 2. Etap kapsamında yapımı devam eden 1312 konutun 248’i çekilen kuralarla sahiplerini buldu. Kura çekim törenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kültür ve Turizm Bakanlık Müşaviri Ali Osman Koca, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Umutlar konuta dönüşüyor

Kentsel dönüşümün zor ve meşakkatli bir iş olmasına rağmen dönüşümde kararlı olduklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta umutların yerini konutlar aldı. Gönül ister ki bu salonda bulunan herkes bir ev sahibi olsun. İlçemizin çehresinin değişmesi, modern konutların yapılması en başta yaşayanları mutlu eder.Hak sahiplerine hayırlı olsun. Yuvalarında aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir ömür geçirmelerini diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Projemiz tamamlandığında konutların yanı sıra, sosyal tesis alanlarıyla da mahallemiz, Mamak’ın en modern mahallelerinden biri olacak” dedi. Başkan Köse’nin, konut sahibi olacak ilk talihliyi belirlemesinin ardından noter huzurunda hak sahiplerinin isimleri tek tek anons edildi.Kürsüye davet edilen vatandaşlar, dairelerini belirleyecek kuranın çekilişini yaptı. Kurada adları okunan vatandaşlar, konut sahibi olmanın sevincini yakınları ile paylaştı.