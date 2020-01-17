Başakşehir Belediyesi kültür-sanat sezonunun en sevilen projelerinden “Sahnede Bir Ömür” söyleşilerinin yeni yıldaki ilk konuğu usta oyuncu Ulvi Alacakaptan oldu. Usta oyuncu, tiyatrocu olmak isteyen gençlere, “Bunun için çok büyük bir kültüre sahip olmalısınız. Sadece tiyatroyu değil; resmi, coğrafyayı, tarihi de bilmelisiniz.” değerlendirmesinde bulundu.

Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi Koordinatörü İlknur Demir’in yaptığı “Sahnede Bir Ömür” söyleşi programına Tiyatro Akademisi öğrencileri, eğitmenleri ve tiyatroseverler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ULVİ ALACAKAPTAN: “MESLEKTE 50. YILIM”

Tiyatroya 7 yaşında başladığını belirten Alacakaptan, “Sahneye ilk kez ilkokul ikinci sınıfta çıktım. 1969’da Dostlar Tiyatrosu’nun ilanı üzerine sınava girdim ve kazandım. Orada iki yıl boyunca çok sıkı bir tiyatro eğitimi aldım” dedi.

Usta oyuncu, tiyatrocu olmak isteyen gençlere, “Bunun için çok büyük bir kültüre sahip olmalısınız. Sadece tiyatroyu değil; resmi, coğrafyayı, tarihi de bilmelisiniz” değerlendirmesinde bulundu.