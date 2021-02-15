24 yıl önce görücü usulüyle evlendiği eşine, Sevgililer Günü’nde evlilik teklif etti

Murat HAZER-ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi Muhtarı Muhittin Yazgan 24 yıl önce görücü usulü ile evlendiğini eşi Fatma Yazgan’a (40), Sevgililer Günü’nde evlilik teklifinde bulundu. Fatma Yazgan’ın teklifi kabul etmesinin ardından Yazgan çifti evlerinin bahçesinde keman eşliğinde baş başa yemek yedi.

Ozanlar Mahallesi Muhtarı Muhittin Yazgan, 24 yıllık eşi Fatma Yazgan’ın kendisine evlilik teklifi etmediği şeklindeki serzenişleri üzerine harekete geçti. Muhtar Yazgan, 14 Şubat Sevgililer Günü için sürpriz hazırladı. Evinin bahçesinde hazırlıkları tamamlayan Yazgan, keman eşliğinde eşi Fatma Yazgan’a evlilik teklifinde bulundu. Fatma Yazgan teklifi kabul edince çift, evlerinin bahçesinde yağan kar ile birlikte baş başa yemek yedi. Kadehlerine doldurdukları meyve suyunu yudumladı.

Eşine 14 Şubat için sürpriz hazırlayan Muhtar Yazgan, “Benim eşim dünyanın en tatlı eşi ve annesi. Beni tamamlayan diğer yarım desem gerçekleri söylemiş olurum. Biz evlendikten sonra birbirimize aşık olduk. O, benim onu sevdiğimden daha çok sevdiğini her zaman söyler. Eşim bu dünyada her şeyi hak ediyor. Allah mutluluğumuzu bozmasın. Tabi ki hiç kimsenin mutluluğu bozulmasın” dedi.

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