231 kaçak göçmen ve 2 organizatörün yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

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Davut CAN/İZMİR,(DHA)- İZMİR’in Foça ilçesi açıklarında, balıkçı teknesiyle yasa dışı yollardan İtalya’ya gitmeye çalışan, aralarında kadınların da bulunduğu 231 kaçak göçmen ile 2 organizatörün Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, balıkçı teknesinin, sahil güvenlik ekiplerinden kaçarak Yunan kara sularına girmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı istihbarat birimleri, geçen 24 Eylül’de, kaçak göçmen geçişi yapılacağı bilgisine ulaştı. Sabaha karşı teknenin yerini tespit eden ekipler, ‘dur’ ihtarında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen kaçak göçmen organizatörleri, Yunan kara sularına geçmeye çalıştı. İstanbul Limanı’na kayıtlı ‘Sima Reis’ isimli tekne bir süre sonra Foça ilçesi Aslanburnu mevkisi açıklarında durduruldu. Operasyon timlerinin kontrolüne geçirdiği tekne, Foça Balıkçı Barınağı’na getirildi. Yapılan çalışmada, teknesinin ambar kısmında ve güvertesinde 231 kaçak göçmen ile gözaltına alınan ve organizatör olduğu değerlendirilen 2 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Aralarında kadınların da bulunduğu göçmenlerin çoğunlukla Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları ve yasa dışı yollardan İtalya’ya gitmeye çalıştıkları öğrenildi. Göçmenler, Foça Balıkçı Barınağı’ndaki sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi’ne gönderildi.

Öte yandan bu operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Yunan kara sularına geçmeye çalışan balıkçı teknesinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takip edildiği anlar yer aldı. (DHA)

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