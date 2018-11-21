Ana Sayfa Video Haber 23 öğrencinin taciz iddiası protesto edildi 23 öğrencinin taciz iddiası protesto edildi Video Haber 23 öğrencinin taciz iddiası protesto edildi YazarEditör -21 Kasım 2018 3 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print http://ajans.dha.com.tr/images/videos/2018_11/2018_11_21/2114977/mugla-23_ogrencinin_taciz_iddiasi_protesto_edildi.mp4 İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Video Haber Simit fırınında 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Video Haber Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kızın sözü hayata küstürdü Video Haber Türkiye’nin ilk belediye güneş enerji santrali, 2 bin 250 evi aydınlattıFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. SOSYAL MEDYA'DA BİZ3,117BeğenenlerBeğen48TakipçilerTakip Et5,227TakipçilerTakip Et7,212TakipçilerTakip Et9,383TakipçilerTakip Et132AboneAbone Ol HAFTALIK HAVA DURUMU Ankaraparçalı bulutlu enter location 14 ° C 14 ° 14 ° 58 % 1.5kmh 75 % Çar 16 ° Per 9 ° Cum 8 ° Cts 8 ° Paz 7 ° @sonsozgazete5.227 TakipçilerTakip Et
FACEBOOK YORUMLARI