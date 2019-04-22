23 milyon çocuğun bekası ne olacak?

Devletin resmi rakamları: 2018 yılı sonu itibarıyla 0-17 yaş grubu arasında 22 milyon 90 bin 422 çocuğumuz var yani toplam nüfusumuzun yüzde 28’i. Neredeyse her on kişiden üçü çocuk. Çoğu Avrupa Birliği ülkesinden kalabalıklar.

Nüfus tahminlerine göre; çocuk nüfus oranının 2040’da yüzde 23, 2060’da yüzde 20, 2080’de yüzde 19 olacağı öngörülüyor. Demek gelecek her 20 yılda en az bu kadar çocuğumuz olacak.

Yaradan eksikliklerini vermesin, acılarını göstermesin de bu kadar çocuk ne yiyecek, ne içecek, ne giyecek, nasıl bir eğitim alacak, büyünce hangi okula gidecek, hangi mesleği seçecek, nerede yaşayacak, nasıl evlenip yuva kuracak, ruh ve beden sağlıkları nasıl, dahası hayalleri, umutları ne, konuşmuyoruz. Dahası onların önlerine gerçekleştirebileceği hayaller, ümitler koyabiliyor muyuz, yol gösterebiliyor muyuz?

Geleceğin aydınlık, kalkınmış refahı artmış, parası değerli, kendisiyle, geçmişiyle, tarihiyle barışık bir toplumda, toprağından bereket, fabrikalarından duman tüten bir ülkede yaşayabilecekleri hedefini samimiyetle aşılayabiliyor muyuz? Üretici mi olacaklar tüketici mi?



Sağlıklı gelişmeyen, iyi eğitim almamış, daha şimdiden 17–25 yaştaki bir üst grupta yer alan ve her dördünden birinin iş bulamadığı, üç milyondan fazlasının da ne çalıştığı ne de eğitim aldığı ağabeyleri, ablaları gibi mi olacaklar?



Yüz binlercesi ruhen ve fiziken sorunlu yetişen, yarı aç yarı tok sokaklarda sahipsiz gezen, çöplerden artık toplayan, giyeceği, yiyeceği olmadan okullara giden, evden bir boğaz eksilsin diye evlendirilen, tecavüze, cinsel tacize, aile içi şiddete maruz kalmış;



Bu gidişle patatesi, soğanı, domatesi, eti peyniri ders kitaplarından öğrenecek olan, iş bulamamaktan karamsar annelerini, babalarını, akşama kadar dizi seyreden, kahve masalarında, sokak köşelerinde ellerinde cep telefonuyla “bilişim devrimini” yaşadığını sanan ağabeylerini, ablalarını izleyerek yetişen bir kuşak; hangi ekonomik, sosyal ve kültürel güçle dünyaya meydan okuyacak?



Devletine, milletine, toprağına, geleceğine devletin bekasına nasıl sahip çıkacak eyy Sayın MHP Genel Başkanı Bahçeli?



Siz şu İstanbul seçimini bırakın da bari bir 23 Nisan Bayramı vesilesiyle bu 23 milyon çocuğun bekası ne olacak diye bir iki laf edin, yüreğimiz serinlesin.



Yoksa “canı veren rızkını da verir” deyip işin içinden sıyrılacak mısınız?

İki gün önce “seçim bitti, kızgın demir soğutmalı, milli birlik beraberlik, toplumsal ittifak, nefret diline son, ekonomiye odaklanma” denilecek sonra muhalefet liderine yumruk atılmaya, linç edilmeye kalkışılacak.



Bugün de Ulu Önderin adını bile anmaktan çekinip “egemenlik milletindir, seçme, seçilme, milli irade, dünyada tek çocuk bayramı, çocuklar geleceğimizdir” filan diye üst perdeden nutuk atılacak, koltuklara bir iki saatliğine papyonlu çocukları oturtup ezber laflarla şirinlikler yaptırılacak.



Ancak iş onların geleceği, eğitimi, sağlığı ne olacak diye sorulduğunda kem küm. Beka plağını çalma devam.

Sadece bugünün değil şerefini, gururunu ve de kıymetini hiç unutmayacağımız, unutturmayacağımız, beka diye bir tartışmanın olmadığı sonsuz 23 Nisanlara ermek dileğiyle.