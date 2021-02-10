220 haneli mahallede 60’tan fazla emlakçı hizmet veriyor

Alişan KOYUNCU- Dinçer AKBİR- Nabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinin Sevindikli Mahallesi’nde, Kuzey Marmara Otoyolu’nun açılmasının ardından arazi ve tarla satışlarında yoğunluk yaşanıyor. 220 haneli mahallede 60’tan fazla emlakçı var.

Körfez ilçe merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Sevindikli Mahallesi, Kuzey Marmara Otoyolu’nun açılmasıyla ulaşım imkanının kolaylaşması ve İstanbul’a olan yakınlığı nedeniyle yatırımcılar tarafından ilgi görmeye başladı. Son dönemlerde mahallede ve çevresinde arazi ve tarla satışlarında büyük artış yaşanınca mahallede emlakçı sayısı da arttı. 2 bakkal ve 2 berberin olduğu mahallede 60’tan fazla kişi emlakçılık yapıyor.

Son dönemlerde yatırımcıların bölgeye ilgisinin arttığını belirten emlakçı Muhammet Demir, şunları söyledi:

“220 hanenin olduğu mahallede 2 bakkal, 2 berber var, fakat 60 emlakçı var. Çok ilgi gören bir bölge ve İstanbul’un arka bahçesi gibi görülmeye başlandı. Kuzey Marmara Otoyolu’nun gişesinin köye açılması nedeniyle buraya olan ilgi arttı. Bu nedenle de ufak bütçesi olan insanlar ya da yatırım yapmak isteyenler buraya geliyorlar. Hem bütçelerine uygun hem de güzel prim yaptığı için insanlar da bu bölgeyi tercih etmeye başladı. Bu nedenle herkes emlak işi yapmaya başladı burada.”

‘HEM BAKKAL HEM EMLAKÇI OLARAK HİZMET VERİYORUZ’

Talep olması nedeniyle mahallede bulunan birçok kişinin emlak işine girdiğini belirten Naime Kazancıoğlu, “Sevindikli Mahallesi’nde şu anda 10 metre arayla emlakçı görmek mümkün. Biz de emlak işi yapıyoruz hem bakkalız hem de emlak işiyle uğraşıyoruz. İstanbul’un kalabalığından kaçmak isteyenler bu bölgeyi sıklıkla tercih ediyorlar. Küçük bir köy burası, buraya yalnızca bilenler geliyor, daha sonra arkadaşlarını buraya yatırım için davet edenler oluyor. Daha sonraki zamanlarda da bu işin para kazanma yönüne yönelmek isteyenler de barakalar koyarak emlakçılık yapıyor” dedi.

‘İLGİNİN OLMASI EMLAKÇI SAYISINI ARTIRIYOR’

Bölgeye gelen yatırımların ardından emlakçı sayısının da arttığını ifade eden emlakçı Sedat Aydın, “220 haneli bir mahalle burası ama buraya gelen yatırımlardan dolayı böyle bir durum var. Bölgede aktif olarak şu anda Türkiye genelinde bir yatırım planı var bu nedenle bu kadar ilgi var. İlginin olması da haliyle emlakçı sayısını artırıyor. 220 haneli mahallede 60 tane emlakçı var. Şu anda mahallede selam verdiğiniz herkes size arsa satabilir, tarla satabilir” dedi.

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