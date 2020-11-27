22 yaşındaki erkek hemşire, koronavirüsten hayatını kaybetti

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’da, özel hastanede çalışan erkek hemşire Hasan Baştuğ (22), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ailesiyle birlikte Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde yaşayan ve Kütahya Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kütahya’da özel hastanede erkek hemşire olarak çalışmaya başlayan Hasan Baştuğ’un, bir süre önce görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan Baştuğ’un köyde yaşayan annesi, babası, babaannesi ve dedesinin de yapılan testleri pozitif çıkınca anne ve babası evlerinde karantinaya alınırken, babaannesi ve dedesi Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Birkaç gün sonra durumu ağırlaşan Baştuğ, çalıştığı hastanenin Afyonkarahisar’daki şubesine sevk edidi. Baştuğ, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Baştuğ’un cenazesinin yarın Afyonkarahisar’dan getirilerek Aydıncık köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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