22 gündür kayıp yaşlı kadın, ölü bulundu

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI’da 22 gündür kayıp olarak aranan Sevim Yıldırım (75) yaşadığı köyden 3 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu.

Merkeze bağlı Çatalelma köyünde yaşayan, evli ve 3 çocuk annesi Sevim Yıldırım, 1 Aralık’ta odun toplamak için evinden ayrıldı. Daha sonra Yıldırım’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede jandarma, AFAD, Kastamonu’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Köy halkının da destek verdiği arama çalışmalarının 22’nci gününde, yaşlı kadının cansız bedeni köyden 3 kilometre uzaklıkta arazide bulundu. Yıldırım’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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