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22 gündür kayıp Mustafa Özbay’ın 2 yeğeni tutuklandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA (DHA)- ISPARTA’da, Mustafa Özbay’ın (57), 22 gündür kayıp olmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden Özbay’ın yeğenleri Selim ve Hüseyin Özbay tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım’da kayboldu. Özbay’ın 3 çocuğu kayıp başvurusunda bulunurken, jandarma, AFAD ve köylüler bölgede arama çalışması başlattı. 22 gündür yürütülen aramalardan şu ana kadar sonuç alınamadı. Jandarma ekipleri, 16 Aralık’ta Mustafa Özbay’ın ağabeyi M.Ö., çocukları Selim ve Hüseyin Özbay, Selim Özbay’ın eşi ve oğlu ile Hüseyin Özbay’ın nişanlısı H.Y.’yi gözaltına aldı. 6 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Selim ve Hüseyin Özbay nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Tutuklanan Selim ve Hüseyin Özbay’ın babaları M.Ö., gazetecilerin, “Oğlunuz, kardeşinizi öldürmekle suçlanıyor, ne söyleyecekseniz” sorusuna, “Hiç bir şey söylemeyeceğim” diyerek adliyeden ayrıldı.
Öte yandan, Hüseyin Özbay’ın nişanlısı H.Y.’ye adliyeden çıktığı sırada adı belirlenemeyen bir kişi çelme taktı. Çelme takan kişi hızla uzaklaşırken, H.Y. yuvarlanarak düştü.

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