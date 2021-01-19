Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’de akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonda 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Akaryakıt yapımında kullanılmak üzere geri dönüşüm yağlarının kullanıldığı yönünde ihbar alan ekipler, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’ndeki bir depodan çıkan hafif ticari aracı, durdurdu. Araca yüklü tanklarda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Depoda yapılan aramada ise 19 bin litre kaçak akaryakıt bulundu. Depo yetkilisi M.D., depo çalışanı İ.M. ve sürücü M.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak akaryakıtı, Bornova’nın Pınarbaşı ile Işıkkent Mahalleleri’ndeki tır garajlarında sattığı saptandı. Haklarında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3/12 maddesi uyarınca adli işlem yapılan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor..

FOTOĞRAFLI