22 ARALIK AY’A DÖNÜK GENEL YORUM

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Antik çağlardan günümüze kadar uzanan , zaman dilimi içerisinde birçok fenomen gün yüzüne çıkmaya devam ediyor; Okyanusların karanlık derinliklerinde saklı , gizemini koruyan ve bin yıllardır kosmosla yakın temas ve değişime dönük sıradışı faaliyetler ve iletişimler içerisinde olan bu yüksekakıl enerjiler yakın gelecekte varlıklarını çok daha fazla açığa çıkartacaklar. Yılın son meteor yağmurları URSAMAİN , kuzey eksenli 22 ve 23 Aralık tarihlerinde gökyüzündeki enerjiyi yüksek seviyelere çıkartacak. Özellikle 22 ve 29 Aralık tarihleri içerisinde TOPRAK , ATEŞ ve SU enerjilerinin etkili ve aktif konumları dünyanın birçok bölgesinde dengesiz ve zorlayıcı , ani doğa olaylarının oluşmasına neden olabilir. Dünya haritası üzerinde önemli konuma sahip kıtalar ve buna bağlı ön plandaki ülkelerin geçmişte yapılan hatalardan ders alma , insani ve özellikle ekonomik yaptırımlar ile ilgili uyguladıkları yanlış politikalar ve haksızlıkların bir daha tekrarlanmamak üzere uzun metrajlı çözüme ulaştırma çabaları gündeme gelebilir.

İNSANLIĞIN , XXI. Yüzyılın başından itibaren hızlı ve bir o kadar kararlı değişimlerle yoğurularak geldiği son nokta ve buna bağlı çetin sınavlardan geçme etkileşimleri sürüyor. Ortaya çıkacak yeni ve savaşkan VİRÜSLERE bağlı salgın tehlikesi kapıda ayrıca tüm insanlık temel ihtiyaçlarını karşılamak adına fazlasıyla zorlu bir döneme giriş yapacak gibi gözüküyor. Ocak ayı içerisinde 7 , 8 , 9 ve ayrıca 16 , 17 , 18 ve 19 tarihleri yeterince belirgin ön plana çıkıyor. Gezegenimizin geçmişten beri bu kadar zorlayıcı bir etki altında olmadığını söyleyebilirim.