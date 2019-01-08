1985 yılında İran’ın başkenti Tahran’dan kurtarılarak Türkiye’ye getirilen 215 Japon yolcunun hikayesi film oluyor.

Gazeteci-Yazar Erdal Güven’in ‘Tahran’dan Kaçış’ kitabından uyarlanan ‘Yuvaya Dönüş’ filmi Nisan ayında vizyona girecek.

Gazeteci-Yazar Erdal Güven’in ‘Tahran’dan Kaçış’ kitabından senaryoya uyarlanan ‘Yuvaya Dönüş’ adlı beyaz perde filminin cazibeleri Kapadokya’da başladı. İran – ırak savaşı esnasında Tahran’ın bombalanması sebebiyle ülkeden ayrılamayan 215 Japon yolcunun Türkiye’ye getiriliş öyküsünün anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Hakan Kurşun oturuyor. Fatih Özcan ve Şeyda Delibaşı’nın kaleme almış olduğu filmin başrollerini ise Furkan Palalı, Burhan Öcal ve Megumi Masaki paylaşıyor.

“İSTANBUL’A İNEN UÇAK YALNIZCA PİSTE DEĞİL, BİR AŞKIN ORTASINA DA İNMİŞTİ”

Japonya hakkında yazdığı kitaplarla tanınan filmin yapımcısı Erdal Güven, filmin yalnızca bir kaçış öyküsü olmadığını vurgulayarak, “Yuvaya Dönüş filmi yalnızca 215 Japon yolculunun kurtarılmasını değil; bununla beraber bir Japon kızın 30 sene sonra öğrendiği Türk babasının izini sürme hikâyesini de barındırıyor. zira İstanbul’a inen o uçak yalnızca piste değil, bununla beraber büyük bir aşkın ortasına da inmişti. Aynı zamanda senaryo hazırlanırken Türk Dışişleri ve Japonya Hükümetinin de hassasiyetleri göz önünde bulunduruldu” diye konuştu. cazibeleri İstanbul, Tokyo ve Kapadokya’da gerçekleşecek olan ve müziklerini Kıraç’ın yapacağı film, ilk olarak 30 Nisan 2019’da Tokyo’da, sonrasında Türkiye’de gösterime girecek.

“YUVAYA DÖNÜŞ İÇİNDE OLMAK İSTEDİĞİM BİR İŞTİ”

Filmde taksi sürücüsü Mesut karekterini canlandıran başrol oyuncularından Furkan Palalı, parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğu bir film olduğunu söyledi. Filmin gerçek bir olaydan esinlendiğini hatırlatan Palalı, “2019 Japonya’da Türk seneyi ilan edildi. İki ülke arasındaki ilişkiler içinde çok önemli bir film. Bence bu yapım, hem ilişkiler hem de tarihi tekrar hatırlatmak yerine çok farklı hisler hissettirecek. cazibelerimiz Kapadokya’da devam ediyor. mükemmel bir ekiple çalışıyoruz.

Yuvaya Dönüş; aşk, dram, eylem yer yer de güldürünün iç içe geçmiş olduğu bir senaryoya sahip. zaten film komple gerçek bir hikâyeden alıntı. İçinde his dolu dakikalar yaşatan bir baba-kız hikâyesiyle beraber aşk var. Benim için çok albenisi olan bir film haline geldi diyebilirim. Geçtiğimiz süreçte film projeleri geldi; fakat Yuvaya Dönüş tam manasıyla ‘budur’ anlattığım ve içinde olmak istediğim bir işti” dedi.

Filmin yapımcısı Erdal Güven ise, Mesut karakteri için Japonya’daki beyaz perde sanayisinin önde gelen isimleriyle görüştüklerini söyleyerek şunları kaydetti, “Furkan Palalı’nın Japon milletinin seveceği çok aydınlık bir yüzü var. senelerce Japonya’da yaşadığım ve Japonlar üzerine kitaplar yazan biri olarak onların ne cins bir görünüşte oyuncuyu sevebileceklerini tahmin edebiliyordum. zaten Japonya’daki beyaz perde sektöründeki arkadaşlarımız da katiyen ‘Furkan Palalı’ dediler.”

FİLMİN KONUSU

Tahran’dan büyük bir operasyonla Türkiye’ye getirilmek için uçağa bindirilen 215 yolcu arasında Keiko adlı Japon bir genç kız da bulunmaktaydı.Keiko ile Türk Büyükelçiliğinde görevli, özel kuvvetlerden Üsteğmen Zafer arasında büyük bir aşk yaşanıyordu. Keiko’yu uçağa son anda yetiştiren Zafer’in bilmediği ise Keiko’nun gebe olduğuydu. 30 sene sonra ölen Keiko, ardında kızı Yumi’ye bütün gerçekleri ifade eden bir mektup bırakmıştı. Yumi düş kırıklıklarıyla beraber babasının izini sürmek ve hesap sormak için Türkiye’ye gitmeye karar vermişti.