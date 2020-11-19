21 otomobilden 40 bin liralık hırsızlık şüphelisi yakalandı (2)

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TUTUKANDI
Kayseri’de, 4 ay içinde 21 otomobilden 40 bin TL değerinde eşya çalan hırsızlık şüphelisi Oğuz T. (24), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık zanlısı, cezaevine konuldu.

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