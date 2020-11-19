TUTUKANDI
Kayseri’de, 4 ay içinde 21 otomobilden 40 bin TL değerinde eşya çalan hırsızlık şüphelisi Oğuz T. (24), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık zanlısı, cezaevine konuldu.
Ana Sayfa Güncel Haberler 21 otomobilden 40 bin liralık hırsızlık şüphelisi yakalandı (2)
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