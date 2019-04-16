207 yıllık çivisiz cami zamana meydan okuyor

Bayburt’un Konursu köyünde, 1812 yılında çivi ve yapıştırcı kullanılmadan birbirine geçmeli parçaların birleştirilmesi ile inşa edilen Konursu Ulu Cami, 207 yıldır orijinalliğini koruyarak günümüze kadar geldi. Tarihi caminin turizme kazandırılması isteniyor.

Kente, 15 kilometre uzaklıkta bulunan Konursu köyünde, 1812 yılında inşa edilen Konursu Ulu Cami görenlerin ilgisini çekiyor. 207 yıl önce çivi ve yapıştırıcı kullanılmadan yapılan cami iki asırdır Müslümanlara ibadethane olarak hizmet veriyor. Kare biçiminde inşa edilen dört ahşap destekli, ahşap tavanlı ve bölgesel mimari kültürünün izlerini taşıyan Konursu Ulu Cami, kırlangıç tavanı, ceviz ağacından yapılan mahfili, minber ve vaaz kürsüsüyle Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya taşıdıkları binlerce yıllık geleneği yansıtıyor.

‘HUZUR VERİCİ BİR ORTAM’

Konursu Ulu Cami’nin sade bir mabet olduğunu söyleyen Araştırmacı Yazar Ebrar Mercimek, caminin çok tanınmadığını, bilenlerin ziyarete geldiğini söyledi. Mercimek, “Cami 1812 tarihinde yapılmış. Ali Beyzade Ömer Ağa tarafından yaptırıldığı yazıyor kitabesinde. Daha sonra çeşmesi, minber 1826 tarihinde yaptırılmış oğlu Ali Bey tarafından. 1897 tarihinde örtüsü değiştirilmiş. Örtüsü kırlangıç kanadı kubbedir. 2010 yılında da vakıflar tarafından restore edildi. Sade bir mabettir. Cami ibadet yapma konusunda huzur verici bir ortam. Çok tanınmış olmasa bile, bilenler geliyor” dedi.

Evinin Konursu Ulu Camii’ne uzak olduğunu fakat camide ibadet etmek için sürekli geldiğini söyleyen Emrullah Köksalan da, “Benim evim buraya uzak ama devamlı ibadet için gidip geliyoruz, çok huzurlu bir yer. Allah yapanlardan razı olsun” diye konuştu.

Ayhan Dumanoğlu ise, “Burası çivisiz bir camidir. Turizme kazandırılmasını bekliyoruz” diye konuştu.