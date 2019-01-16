Earth 2050, insanlığın karşılaşabileceği küresel sorunları tanımlamak ve bunların olası çözümlerini belirlemek amacıyla önümüzdeki 30 yıl içinde gerçekleşebilecek sosyal ve teknolojik gelişmeler hakkındaki tahminleri bir araya getiren, bir interaktif multimedya projesi.

Kaspersky Lab’ın 20. kuruluş yıl dönümünde açılan web sitesinde birçok farklı konuyu ele alan çeşitli tahminler, gelecek senaryoları ve daha fazlası yer alıyor.

Son olarak siteye katkıda bulunan isimlerin arasına yenileri katıldı.

Bunlar arasında İngiltere Kraliyet Astronomu, Cambridge Üniversitesi’nde Profesör ve Royal Society Başkanı olan Lord Martin Rees, yatırımcı ve girişimci Steven Hoffman, insan hakları savunucusu Peter Tatchell’in yanı sıra Kaspersky Lab güvenlik araştırmacısı Dmitry Galov ve hasarlı yazılım analisti Alexey Malanov bulunuyor.

2050 için ortaya konulmuş olan yeni görüşler arasında şunlar yer alıyor:

Beyne yerleştirilen yongalar yardımıyla hayalince ile çalışan direkt bağlantıların mobil aletlerin yerini alması.

Bilgi ve maharet de yüklenebilen bu yongaların bireysel şuur ve hayalince gizliliği etkisi.

Gen düzenleme ile bütün canlıları genetik seviyede değiştirebilme becerisi.

Gelişmiş makine öğrenimi/yapay zeka sistemlerinin yapmış olduğu hataların potansiyel etkileri.

Mevcut siyasal sistemlerin gerilemesi ve sıradan insanların yasalara onay verme yetkisine sahip olduğu ‘vatandaş hükümetlerinin’ yükselişi.

Fosil yakıtların tükenmesiyle tekno-endüstriyel asrın sona ermesi. Bununla beraber ortaya çıkacak ekonomik ve çevresel çöküş.

Çoğu insanın vegan olmasıyla endüstriyel ölçekli et üretiminin sona ermesi ve ve etin açık alanda yetişen canlı hayvanlardan alınan biyopsi kanalıyla üretilmesi.

Bir çocuğa öğrenme maharetlerine yardımcı olmak için en yeni hafıza geliştirme yongaları takılacak ve bu da eğitimi daha önce hiç olmadığı kadar kolay hale getirecek.

Kafa yaralanmaları sebebiyle oluşan beyin hasarı kolaylıkla onarılabilecek, hafıza kaybı artık bir sorun olmaktan çıkacak ve bunalım gibi bellek hastalıkları çabucak tedavi edilecek.

Bunların temelini oluşturan teknolojiler 2010’ların sonundan beri mevcut. Bellek yongaları aslen 2018’deki derin beyin uyarma yongalarının saf bir uzantısı.

Ancak her hızla gelişen teknolojinin bir de karanlık yüzü var. 2050’de hafıza geliştirici yongaların tıbbi, toplumsal ve ekonomik etkileri büyük olacak ama bunlar bununla beraber siber saldırılara da açık olacak.

Bunların sonucunda ortaya çıkacak yeni tehditler arasında, siyasal olaylar veya anlaşmazlıklara dair hatıraların eklenmesi veya çıkarılmasıyla geniş insan gruplarını toplu bir biçimde etki altına almak gibi durumlar bulunacak.

Hatta ‘insan botnetler’ bile oluşturulabilecek. Bu botnetler insanların beyinlerini, siber suçlular tarafından denetim edilen bir ağ şeklinde birbirine bağlayabilecek.

Kurbanların bundan haberi bile olmayacak. Önceki senelernde görülen siber tehditler yeni amaçlar edinerek siber ajanlık için dünya liderlerinin hafızalarını amaçalacak. Ayrıca hafızalarını çalmak, silmek veya kilitlemek (örneğin fidye için) amacıyla meşhur kişiler, sıradan insanoğlu ve firmalar de amaçta olacak.

Bu tehditlerin mümkün olmasının sebebi, bu teknolojilerin gelişmeye başladığı 2010’lu senelerndegelecekte karşılaşılabilecek potansiyel güvenlik açıklarına öncelik verilmemesi.

Sağlık ve güvenlik sektörleri, kanun koyucular ve başkalarının gelecekteki riskleri anlamak ve belirlemek için bir araya gelmiş olmamasıdır.”