2030’da ödemelerin % 74’ü finans kuruluşu olmayan işletmelerden gerçekleşecek

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Gelişen teknolojiler, ödeme noktası deneyimini kusursuzlaştırmak isteyen ve ana faaliyet alanı finans olmayan şirketleri de finansal teknoloji iş modellerine yönlendirdi. Tahminler, 2030’da tüketici ödemelerinin yüzde 74’ünün finansal kuruluş olmayan işletmelerin platformları üzerinden gerçekleştirileceği yönünde.

Müşteri deneyimi, son kullanıcıya hizmet veren işletmeler için rekabet avantajı elde etmenin anahtarına dönüştükçe, bu deneyimin her adımı yıllar içinde yeniden tasarlandı. Ödeme süreçleri de bu dönüşümün en önemli parçası oldu. Açık bankacılık ile ödeme ve gömülü finans teknolojileri sayesinde son kullanıcıyla temas eden, ödeme noktasındaki deneyimi kusursuzlaştırmak isteyen ve ana faaliyet konusu finans olmayan şirketler fintek yetkinliklerini geliştirmeye başladı. Küresel pazar araştırma şirketi IDC’nin (International Data Corporation) öngörüleri, 2030 yılında ödemelerin yüzde 74’ünün finans kuruluşu olmayan dijital platformlardan yapılacağını gösterdi. İşletmelere ödeme geçidi, sanal pos sistemi ve dijital cüzdan odaklı yazılım çözümleri üreten SoftRobotics Şirket Ortağı ve Teknoloji Lideri Bruce Afruz, finansal teknolojileri şekillendiren büyük trendleri değerlendirdi.

IDC öngörülerinin 2030 yılına kadar her 4 ödemeden üçünün, ana faaliyet kolu finansal hizmetler olmayan işletmeler üzerinden gerçekleştirileceğini gösterdiğini söyleyen Bruce Afruz, “Gelişen finansal teknolojiler, her işletmeyi birer fintek şirketine dönüştürebilir bir noktaya getirdi” dedi.

KÜRESEL ÖDEME HACMİNİN 36 TRİLYON DOLARI DİJİTAL PLATFORMLAR VE PAZAR YERLERİNDEN GELİYOR

Yatırım bankası JPMorgan tarafından derlenen veriler, küresel ödeme hacminin 36 trilyon dolarının, ödeme yöntemlerinin geleceğini şekillendiren dijital platformlardan geldiğine işaret etti. Bu payın ilerleyen yıllarda daha da artacağını söyleyen Bruce Afruz, “Tüketicilere aynı anda pek çok hizmet sunmayı başaran süper uygulamaları konuştuğumuz bu dönemde, e-ticaret devlerinin ve sosyal ağ platformlarının öncü olduğu yeni ekosistemler kuruluyor. Bu iş modelleri, kullanıcıların uygulamadan veya platformdan çıkmadan ödeme dahil tüm işlemlerini yapabilmesini hedefliyor. Teknoloji konusunda dışa bağımlılığını azaltmak isteyen şirketler, ödeme altyapılarını da içeride geliştirmek ve yönetmek istiyor. SoftRobotics olarak bu noktada devreye giriyor ve geliştirdiğimiz fintek çözümleriyle işletmelere yeni iş modelleri oluşturma ve bu doğrultuda ek gelir kaynakları yaratma ile mevcut müşteri deneyimini iyileştirme olanağı sunuyoruz” diye konuştu.

“GÖMÜLÜ FİNANS ÇÖZÜMLERİ VE AÇIK BANKACILIK TEKNOLOJİLERİYLE İŞLETMELER FİNTEK OLABİLİR”

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Dijital platformların, pazar yerlerinin ve gömülü finans teknolojilerinin günümüzde öne çıkan en güçlü trendler olduğunu vurgulayan Afruz, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Gömülü finans ve açık bankacılık teknolojileri sayesinde bugün işletmeler birer fintek olabilir. SoftRobotics olarak farklı sektörlerde faaliyet gösteren, fakat finansal teknoloji bağlamında elini güçlendirerek rekabet avantajı elde etmek isteyen işletmelere temel bankacılık, gömülü finans çözümleri, açık bankacılık, ödeme geçidi, sanal pos, dijital cüzdan, yenilikçi iş modelleri ve entegrasyonlar ile düzenleyici kurumların yayınladığı regülasyonlara uyum konusunda olmak üzere uçtan uca finansal teknoloji yetenekleri kazandırıyoruz. İşletmelere kazandırdığımız finansal ödeme çözümlerimiz ile, bölgesel pazarlarda kendilerinin daha iyi performans gösterebilmeleri için çözüm ortaklığı yapıyoruz.”