13.9 C
Ankara
3 Mayıs 2019
Ana Sayfa Dış Haberler 2030 yılına kadar tamamen yasaklanacak
Amsterdam’da çevre ve hava kirliğinin başlıca sebeplerinden biri olarak gösterilen dizel ve benzinli taşıtların, 2030 yılına kadar tamamen yasaklanacağı duyuruldu.
Amsterdam’da çevre ve hava kirliğinin başlıca sebeplerinden biri olarak gösterilen dizel ve benzinli taşıtların, 2030 yılına kadar tamamen yasaklanacağı duyuruldu.
Dış Haberler

2030 yılına kadar tamamen yasaklanacak

Editör Editör

-

6
0

Amsterdam’da çevre ve hava kirliğinin başlıca sebeplerinden biri olarak gösterilen dizel ve benzinli taşıtların, 2030 yılına kadar tamamen yasaklanacağı duyuruldu. Hollanda basını, kararın bu ay sonunda şehir konseyinde görüşülmesinin planlandığını duyurdu.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da sigara, kötü beslenme ve egzersiz eksikliğinden sonra en büyük sağlık problemi riskinin çevre ve hava kirliliği olduğu belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlerde, çevre ve hava kirliliğinin en büyük nedeninin ise dizel ve benzinli taşıtlar olduğu belirtildi. 

Yerel medya, 2020’ye kadar 15 yılını doldurmuş tüm taşıtların trafikten kaldırılacağını, 2030’a kadar ise tüm dizel ve benzinli taşıtların yasaklanacağını duyurdu. Bu planın ise Mayıs ayı sonunda şehir konseyinde masaya yatırılacağı duyurulurken; yasaklamanın elektrikli araçların yaygınlaşmasında önemli bir rol üstleneceği belirtildi.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikBir Yaman Çelişki: Cumhuriyet Üniversitesi – Boğaziçi Üniversitesi
Sonraki İçerikNitelikli Gazeteciler Yetişecek İstihdam Sağlanacak
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Bu Haberler Kaçmaz!

Bilgisayar korsanlarının 2018 yılında otomatik botlar yoluyla 30 milyar kez kimlik bilgisi doldurma girişiminde bulunduğu bildirildi.

30 milyar kez sızmayı denedi!

Editör -
Bilgisayar korsanlarının 2018 yılında otomatik botlar yoluyla 30 milyar kez kimlik bilgisi doldurma girişiminde bulunduğu bildirildi.
Güney Afrika'nın gözde şehirlerinden Cape Town, geçtiğimiz günlerde dev bir siber güvenlik zirvesine ev sahipliği yaptı.

Drone’ları hack’lemek meğer ‘çocuk oyuncağı’ymış!

İngiltere’de dün gerçekleşen yerel seçimler iki büyük partinin birçok belediyede sandalye kaybetmesiyle sonuçlandı.

İngiltere’deki yerel seçimlerde iktidar oy kaybetti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Büyük Okyanus'un güneyinde bulunan Solomon Adaları'nda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Solomon Adaları’nda 6.1 büyüklüğünde deprem

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü(MTEGM) ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'nün imzaladığı protokol ile: Nitelikli Gazeteciler Yetişecek İstihdam Sağlanacak

Nitelikli Gazeteciler Yetişecek İstihdam Sağlanacak

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü(MTEGM) ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'nün imzaladığı protokol ile: Nitelikli Gazeteciler Yetişecek İstihdam Sağlanacak
Başkan Yavaş İmar geçen yol altı için ruhsatların hemen verilmesini, yol üstü için de 5 binlik imar çalışmalarının hemen başlatılması talimatını verdi.

30 Yıllık İmar Kangrenine Son Veriyor Sözüm Söz

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Başkan Yavaş İmar geçen yol altı için ruhsatların hemen verilmesini, yol üstü için de 5 binlik imar çalışmalarının hemen başlatılması talimatını verdi.
Tamamı öğretmenlerden oluşan Türk Müziği Öğretmenler Korosu Türk sanat müziği, Türk tasavvuf müziği, Türk halk müziğinden oluşan geniş repertuarlarıyla, konseri dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti verdi.

Öğretmenler Korosu Müzik Ziyafeti Verdi

Özel Röportaj Mehmet Akgün -
Tamamı öğretmenlerden oluşan Türk Müziği Öğretmenler Korosu Türk sanat müziği, Türk tasavvuf müziği, Türk halk müziğinden oluşan geniş repertuarlarıyla, konseri dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti verdi.

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71