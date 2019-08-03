  • Haberler
type here...
Ana Sayfa Eğitim Haberleri 2023 yılında hedef 200 bin yabancı öğrenci
Eğitim HaberleriÖne Çıkan

2023 yılında hedef 200 bin yabancı öğrenci

Editör
Editör

-

5
0

Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısının 2023 yılında 200 bin olarak hedeflendiği açıklandı.

Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Türkiye’nin uluslararası öğrenci çekme potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye’de üniversite, araştırma merkezi, akademisyen sayısı ve uluslararasılaşma boyutlarıyla birlikte yükseköğretim alanında değişimler yaşanıyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, son 10 yılda, yükseköğretim kurumlarında okuyan uluslararası öğrenci sayısında yüzde 75 oranında artış olduğu kaydedildi. Türkiye’de ise 25 bini burslu olmak üzere yaklaşık 148 bin uluslararası öğrenci var.

Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, “Uluslararası öğrenci sayısının artması, yüksek öğrenim sistemimizin uluslararasılaşmasına ve ülkemize  ekonomik açıdan katkı sağlayacak” dedi.

AKADEMİSYENLERE DE FARKLI MOTİVASYON GETİRECEK

- Reklam -

Yabancı öğrenci sayısının artarken niteliğin de oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Eryılmaz, akademik açıdan da kalitenin önemine değindi.

Uluslararası öğrencilerin akademisyenlere de farklı motivasyon getireceğini belirten Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, “Belli bir üniversitede uluslararası öğrenci, öğretim elemanlarının olması uluslararasılaşma için yeterli değil. Uluslararasılaşma dinamik bir süreç. Üniversitelerimizdeki uluslararası öğrencilerle sürekliliğin sağlanması önemli. Bir üniversitede belli sayıda uluslararası öğrenci ve akademisyenler olabilir ancak burada önemli olan bu akademisyenlerin yurt dışındaki diğer üniversitelerle bağlantıları ve akademik iş birlikleri. Bu sürekli geliştirilmesi gereken bir süreç. Hem eğitim hem de araştırma boyutunda neler oluyor bunların ciddi bir takibi gerekiyor. Bu takibi sağladığınız noktada uluslararasılaşma konusunda daha önemli bir yol almış oluyorsunuz” diye konuştu.

YURT DIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELER İLE İŞ BİRLİĞİ KURULMALI

Üniversite olarak uluslararasılaşmaya çok önem verdiklerine vurgu yapan Prof. Dr. Eryılmaz, yurt dışındaki diğer üniversitelerle iş birliği içinde olmanın önemine dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Uluslararasılaşma ile ilgilenen birimimiz var. Uluslararası öğrencilerin olması bizim için büyük bir avantaj. Yapımız itibari ile de buna uygun bir üniversiteyiz. Şu anda üniversite bünyesinde 7 fakültemiz bulunuyor. Fakültelerimizdeki programlarımızın bir çoğunda eğitim dilimiz İngilizce. Eğitim dilinin İngilizce olması bizim için bir avantaj. Üniversitemiz yurt dışındaki diğer üniversitelerle sıkı bir iş birliği içerisinde. Üniversiteleri ziyaret ederek, iş birliği protokolleri gerçekleştiriyoruz. Sadece öğrenci çekmek değil, bizim akademisyenlerimizin yurt dışındaki akademisyenlerle, araştırma konusunda iş birliği yapmaları, onlarla birlikte ortak yayınlar, projeler üretmeleri de aslında üniversiteye ciddi bir katma değer sağlıyor.”

- Reklam -
Önceki İçerikDeniz Akkaya, yeni yaşını paylaştığı cesur pozuyla kutladı
Sonraki İçerikBeşiktaş’ta divan başkanlık seçimi başladı
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

Yaşam HaberleriEditör -

112’ye gelen çağrıların yüzde 66,6’sını asılsız

İçişleri Bakanlığı, '112 Acil Çağrı Merkezleri'ne, 2019 yılının 7 ayında toplam 20 milyon 936 bin 52 çağrı geldiğini, bunların 13 milyon 947 bin 30’unu (yüzde 66,6) ise asılsız çağrıların oluşturduğunu açıkladı.
Devamını Oku
Ekonomi HaberleriEditör -

Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
Devamını Oku
BeşiktaşEditör -

Beşiktaş’ta divan başkanlık seçimi başladı

Beşiktaş Kulübü'nde Divan Başkanlık seçimi başladı.
Devamını Oku
Eğitim HaberleriEditör -

2023 yılında hedef 200 bin yabancı öğrenci

Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısının 2023 yılında 200 bin olarak hedeflendiği açıklandı.
Devamını Oku
Magazin HaberleriEditör -

Deniz Akkaya, yeni yaşını paylaştığı cesur pozuyla kutladı

Deniz Akkaya, yeni yaşını paylaştığı cesur pozuyla kutladı
Devamını Oku
Teknoloji HaberleriEditör -

Jeff Bezos, 1.8 milyar dolar değerinde Amazon hissesi sattı

Dünyanın önde gelen alışveriş platformlarından Amazon'un kurucusu ve patronu Jeff Bezos, sürpriz bir kararla şirkette bulunan 1.8 milyar dolar değerindeki hissesini sattı.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Öne ÇıkanMehmet Akgün -

TCDD’nin Tarihi Binaları Medipol Üniversitesi’ne Devrediliyor

TCDD binalarının Medipol Üniversitesi'ne devredilmesi tepki çekmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası açıklama yaptı.
Devamını Oku
Öne ÇıkanMehmet Akgün -

Mansur Yavaş: Üretime Destek Olmaktan Başka Çaremiz Yok

Mansur Yavaş, "Ankara’yı sanayinin başkenti olacak şekilde üretimin her alanında diğer ülkelerin başkentleri ile yarışabilir bir konuma getirmek istiyoruz" dedi.
Devamını Oku

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Eğitim Haberleri

Çobanlık yapan ikizler fen lisesini kazandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan ailelerine yardım etmek için çobanlık yapan 14 yaşındaki ikizler Samet ve Semih Vahapoğlu, Silifke Fen Lisesi'ni kazandı.
Editör -
Devamını Oku
Öne Çıkan

Emeklilerin bayram ikramiyeleri 8- 9 Ağustos’ta ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyonu aşkın emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin, 8-9 Ağustos'ta ödeneceğini açıkladı.
Editör -
Devamını Oku
Öne Çıkan

TCDD’nin Tarihi Binaları Medipol Üniversitesi’ne Devrediliyor

TCDD binalarının Medipol Üniversitesi'ne devredilmesi tepki çekmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası açıklama yaptı.
Mehmet Akgün -
Devamını Oku
Eğitim Haberleri

Mevsimlik fındık işçi ailelerinin çocuklarına eğitim veriliyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerden yaz döneminde fındık hasadında çalışmak için Ordu'ya gelen mevsimlik işçilerin çocuklarına eğitimler verilmeye başlandı.
Editör -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR