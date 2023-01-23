2022’nin “İyi Yaşam” haritası çıkartıldı

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İSTANBUL, (DHA) – Yoga, fitness, meditasyon, uyku ve beslenme gibi farklı kategorilerin yer aldığı, bünyesinde alanındaki profesyonel eğitmenleri barındıran İyi Yaşa App, Türkiye’nin 2022 “İyi Yaşam” haritasını çıkarttı.

2021 yılı Eylül ayından bu yana 137 bin 887 kez indirilen uygulamadaki dersler, aylık 29 bin 900 aktif kullanıcısı tarafından toplamda 2 milyon 753 bin 719 dakika izlendi.

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İyi Yaşa App’e göre 10 farklı kategoride 500’den fazla içeriğin izlenme verileri şöyle;

“Türkiye’de 2022 yılında en çok izlenen ders, “Stresten Arınma Meditasyonu” oldu. Küresel Duygu Raporu Verilerine Göre Dünyanın en gergin 3. ülkesi olan Türkiye’nin sıralamasının, önümüzdeki senelerde daha aşağı sıralarda olacağına inanıyoruz. Yüz yogasının dünya üzerinde yükselen bir trend olması İyi Yaşa’yı da etkiledi! En çok izlenen derslerden 2. si “Yüz Yogası: Gıdı ve Çene Hattı Masajı” olurken, “30 Dakikalık H.I.I.T Workout” dersi ise listede 3. sırada yerini aldı.”

ANTALYALILAR EN FİT ÇIKTI

Fitness kategorisinin en fazla uygulandığı şehrin mayo giyme mevsiminin en yüksek olduğu Antalya olduğu belirtildi. Yıl boyunca en fazla kalori harcanan şehirde, fitness kategorisindeki en çok yapılan ders 10 Dakikada Sımsıkı Karın Egzersizi oldu.

İZMİRLİLER RAHATLAMAYI SEVİYOR

Yoga kategorisinin en fazla ilgi gördüğü şehir ise İzmir oldu. Yıl boyunca bedenlerini canlı ve zinde tutan İzmirlilerin bu kategoride en çok tercih ettiği ders; Detoks Yoga oldu.

İSTANBUL HALKI STRESLİ

Farkındalık Kategorisinde liderlik İstanbul’un. Koşuşturmacanın ve yoğunluğun çoğu zaman zorlayıcı bir hal aldığı şehirde, İstanbulluların yıl boyunca en çok tercih ettiği ders; Stresten Arınma Meditasyonu oldu.

GAZİANTEPLİLER VEGAN OLDU

Damak tatlarına oldukça düşkün olduğu bilinen Gaziantepliler, mutfak kategorisini en aktif kullananlardan oldu. En çok uyguladıkları tarif de vegan lazanya olduğu belirtildi.

KADINLAR DAHA AKTİF YAŞADI

Cinsiyet dağılımına bakıldığında, 2022’de kadın kullanıcılar erkek kullanıcılarına göre daha aktif yaşadı. Yıl boyunca İyi Yaşa’nın kullanım oranı, kadınlarda yüzde 53 iken erkeklerde yüzde 47 olarak hesaplandı.

Yaş dağılımı göz önünde bulundurulduğunda 2022’deki en aktif yaş aralığı, dijital alanlarda daha aktif grup olan 18-24 olarak hesaplandı.

Uygulama genelindeki yaş aralıklarına bakıldığında ise app’in kullanım oranları aşağıdaki gibi;

18–24 yüzde 28

25-34 yüzde 26

35-44 yüzde 23

45-54 yüzde 14

65+ yüzde 2

TRAFİK PROBLEMİ İYİ YAŞAMI EVE GETİRDİ

İyi Yaşa App’in en çok kullanıldığı 3 şehir; trafik ve günlük hayatın daha yoğun olup, spor salonuna yetişecek vaktin çoğu zaman bulunamadığı İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

LİDERLİK ASTROLOJİDE

2022’de en çok okunan blog yazılarında liderlik ise Astroloji kategorisinde. Totalde 98 bin 952 kere ziyaret edilen blogda Burç Yorumlarını “Kolajen Hakkında Tüm Merak Edilenler”, “Spor Öncesi ve Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler” takip etti.