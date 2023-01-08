2022’deki operasyonlarda 126 ton sahte içki ele geçirildi

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İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL’da 2022’deki 54 operasyonda, 126 ton 827 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 282 şüpheliden, 47’si tutuklanırken, 80 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve satışının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında, ikisi organize şekilde örgütlenmiş kaçakçılık yapılanmasına yönelik olmak üzere, toplam 54 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 126 ton 827 litre alkollü içki, 10 bin 191 adet dolu içki şişesi, 21 bin 763 adet boş alkollü içki şişesi, 125 bin 300 adet içki etiketi, 93 bin 648 adet sahte TADAB bandrolü, 7 bin 472 adet sahte sahte yabancı menşeili bandrol, 12 bin 50 adet alkollü içki şişesi kapüşonu, sahte alkol imalatında kullanılan çok sayıda, kaynatma ve damıtma makinesi, su motoru, su tankı, huni, hortum, kompresör, alkolmetre, boş bidon ele geçirildi.

Yakalanan 282 şüpheli hakkında ‘5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 80’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 47 şüpheli tutuklandı.