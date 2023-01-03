2022’DE 334 KADIN ERKEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2022 Yıllık Veri Raporu’na göre 2022 yılında erkekler tarafından 334 kadın öldürüldü, 245 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Rapora göre, 2022 yılında öldürülen 23 kadının, öldürüldüğü anda fail hakkında tedbir kararları vardı. Platform son dönemde artan şüpheli kadın ölümlerine de dikkat çekerek “Şüpheli bir şekilde ölü bulunan kadın sayısında pandemi süreciyle birlikte çok ciddi bir artış yaşanmaktadır” açıklaması yaptı.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2022 yılına ilişkin kadın cinayeti veri raporunu yayımladı. Rapora göre 2022 yılında erkekler tarafından 334 kadın öldürüldü, 245 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. 2008 yılından beri kadın cinayeti verisini ayıt altına alan platform, raporda “Geçen bu 14 yılda kadın cinayetlerinin azaldığı tek yıl İstanbul Sözleşmesi’ne imzanın atıldığı 2011 yılıdır. İstanbul Sözleşmesi hakkında tartışmalar başladığından bu yana kadın cinayetleri ve şüpheli ölümlerde artış yaşandı. İstanbul Sözleşmesiz geçirdiğimiz bu yılda da kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerinde büyük bir artış gerçekleşti. İstanbul Sözleşmesi etkin olarak uygulandığında birçok kadının hayatta kaldığı bu kadar açıkken siyasi iktidar İstanbul Sözleşmesinden imza çekti” ifadelerini kullandı. Raporda öne çıkan kısımlar şöyle:

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23 KADIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANDA FAİL HAKKINDA TEDBİR KARARLARI VARDI

“2022 yılında 23 kadın öldürüldüğü anda fail hakkında tedbir kararları olmasına rağmen korunmadı. Öldürüldüğünde tedbir kararı olan kadınların %50’si boşanma aşamasında olduğu erkekler tarafından öldürüldü. Kadınlar hayatlarına dair karar aldıkları için şiddete uğruyorlar. Kadınlar şiddet görmemek, öldürülmemek için haklarını bilerek koruma kanunu 6284’e başvurmaya devam ediyorlar. Korunmak için yetkililere başvurduğunda ise korunmuyorlar. Katili 35 kez şikayet etmiş olmasına rağmen devlet Beyza Doğan’ı korumadı. Korona olduğu için yeni uzaklaştırma başvurusuna imza atmaya gidemeyen Gülbahar Kaya uzaklaştırma kararı bittiği gün öldürüldü. Hülya Şellavcı, uzaklaştırma kararına uymayan fail için zorlama hapsi talep etti, zorlama hapsi kararı Hülya’nın ölümünden sonra verildi. Tedbir kararlarını ihlal eden faillere gerekli işlemleri yapmayanların, bu kararları sadece bir kağıt parçasından ibaret sayanların ihmalleri yıl boyunca kadınların hayatına mal oldu. Cezasızlık politikası boyut değiştirerek faillerin yakalanmadığı bir şekle büründü. Cezasızlık, kadın cinayetlerinin önünü açtı adeta katillerin sırtını sıvazladı. Öyle ki defalarca şikayette bulunan ve hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen öldürülen Ezgi Zerkin’i korumayan devlet, katili de hala bulamadı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak başta İzmir olmak üzere ülkenin dört bir yanında afişler asıp Ezgi’nin katilini aradık. Kadına şiddette sıfır tolerans demeçleri verip tam tersi hareket edenlere rağmen mücadelemizle 6284’ü tam ve etkin uygulatacağız, şiddetsiz yaşayacağız.

BU YIL 34 OLAYDA KADINLARIN YANINDA YAKINLARI DA ÖLDÜRÜLDÜ

Bu yıl 34 olayda kadınların yanında yakınları da öldürüldü, 24 olayda ise kadının yakınları yaralandı. Kadınlar öldürülürken, buna engel olmak isteyen yakınları da hedef alınıyor. Faillere bu cesareti veren, kadınları korumayan her bir yetkiliye karşı da mücadelemiz devam edecek.

Verilerimize göre bu yıl yaşanan kadın cinayetlerinden %14’ünde faillerin adli sicili kayıtlarının olduğunu görüyoruz. Bu oran geçen yıl ise %9’du. İktidarın ‘kadına yönelik şiddete sıfır tolerans’ sözünün ne kadar altı boş bir vaatten ibaret olduğu apaçık ortada. Yine verilerimize göre 2022 yılında adli sicil kaydı olan faillerin %60’ı ateşli silahla kadınları öldürmüştür. Bu veriler, adli sistemde cinsiyetçi tutumların varlığını, kadınların haklarının ve güvenliklerinin önemsenmediğini göstermektedir. Suç kaydı olan, cezaevinden izinli çıkan, eski mahkum gibi adli sicil kaydı olan kişiler yasal yoldan dahi ateşli silaha erişim sağlayabiliyor. Bireysel silahlanmanın yasal düzenlemeler ve yönetmeliklerle kolaylaştırılması, kadınların yaşama hakkının elinden alınmasının önünü açıyor. Kadınları koruması ve yaşatması gereken kanun yapıcılar, faillerin silahlanmasını destekliyor.

Aralık ayında öldürülen 22 kadının 6’sı evli olduğu erkek, 4’ü birlikte olduğu erkek, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 3’ü babası, 1’i oğlu, 1’i akrabası, ve 1’i kardeşi tarafından öldürülmüştür. 2 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilememiştir.

Kadınların 14’ü evinde, 4’ü sokak ortasında, 1’i işyerinde, 1’i arazi ortasında, 1’i tören salonunda ve 1’i restoranda öldürülmüştür. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 63’ü evlerinde öldürüldü.

12’si ateşli silahlarla, 6’sı kesici aletle, 2’si boğularak, 1’i darp edilerek ve 1’i otomobille ezilerek öldürüldü.

2022 YILINDA KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?

2022 yılında öldürülen 334 kadının 154’ü evli olduğu erkek, 35’i birlikte olduğu erkek, 27’si eskiden birlikte olduğu erkek, 26’sı akrabası, 19’u eskiden evli olduğu erkek, 19’u tanıdık birisi, 17’si babası, 10’u oğlu, 6’sı kardeşi, 4’ü tanımadığı biri, 1’i kendisini bir süredir takip eden erkek, 1’i hastası, 1’i işvereni, 1’i üvey babası tarafından öldürüldü. 13 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilememiştir.

2022 YILINDA KADINLAR ÇOĞUNLUKLA EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kadınların 209’u evinde, 46’sı sokak ortasında, 16’sı iş yerinde, 10’u arabada, 10’u arazide, 8’i kamusal alanda, 6’sı ıssız yerde, 4’ü otelde, 4’ü su ve kenarında, 2’si yol kenarında, 1’i rüzgar türbinlerinin yanında, 1’i apartman girişinde, 1’i kafede, 1’i eğlence mekanında öldürülmüştür. 15’inin öldürüldüğü yer tespit edilememiştir. Bu yıl öldürülen kadınların yüzde 63’ü evlerinde öldürüldü.

“ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMLERİ DERHAL AYDINLATILMALIDIR”

Bir süredir raporlarımızda da açıkladığımız gibi intihar veya doğal ölüm gibi sunulan şüpheli kadın ölümleri ve şüpheli bir şekilde ölü bulunan kadın sayısında pandemi süreciyle birlikte çok ciddi bir artış yaşanmaktadır. Şüpheli kadın ölümleri, maalesef kadın cinayetlerinden daha da zorlu olabilmektedir. Kadınların öldürülüp öldürülmediği, gerçekten kaza ile mi öldükleri, kadınların toplumsal cinsiyet temelli öldürülüp öldürülmediği (kadın cinayeti olup olmadığı), intihar edip etmedikleri veya intihara sürüklenip sürüklenmediklerinin açığa çıkarılması gerekmektedir.

Siirt’te işyerinde çıkan yangın nedeniyle 21 yaşındaki Reyhan Subaşı, hayatını kaybetti. Olayla ilgili “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan M.İ, F.K. ve Ş.K. gözaltına alındı.

İstanbul’da TIR’ın çarptığı arabada üzeri örtülü bir kadın cesedi bulundu.

Ağrı’da 40 yaşındaki Güneş Bacı, şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Güneş’in evli olduğu erkek tarafından sistematik olarak şiddete maruz kaldığı, olay günü de şiddete uğradığı öğrenildi.

İstanbul’da 19 yaşındaki Duygu Unutmaz, birlikte olduğu Muhammet Yusug Tekin ile birlikte ölü bulundu. Alınan ifadelerden Muhammet Yusug Tekin’in Duygu ile bir araya geldiği gece yanında silah olduğu öğrenildi.

Çorum’da 29 yaşındaki Mumine Basim M.’nin elektrikli sacdan elektrik akımına kapılarak ölümü şüpheli bulundu. Evde 2 çocuğunun yanında ölü bulunan Mumine Basim’in evli olduğu S. A. M. cenazeye katılmaması ve şüpheli davranışları nedeniyle tutuklandı.

İstanbul’da Meral Ç. evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde öldü. Olayın hemen öncesinde evli olduğu kişi ile tartıştığı iddia edildi.

Denizli’de 15 yaşındaki Gökçe Ergen viyadük altında ölü olarak bulundu. Antalya’da boş bir arazide 30-35 yaşlarında kadın cesedi bulundu.

Iğdır’da 22 yaşındaki bir çocuk annesi Sabina Sadıkova bir apartmanın dördüncü katından düşerek öldü. Çevredekiler olaydan önce kadının evinde bağrışmaların olduğu belirtti.

2022 yılında öğrendiğimiz 245 kadının şüpheli ölümleri bir an önce açığa çıkarılmalıdır. Yapılacak şey bellidir; 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi tüm kurum ve kuruluşlarla beraber etkin ve bütünlüklü uygulanmalıdır. Şüpheli kadın ölümlerinin soruşturmaları dikkatli bir şekilde incelenmeli ve hızlıca sonuçlandırılmalıdır.”