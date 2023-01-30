2022 YILINDA 1021 KADIN, KCDP’YE BAŞVURDU

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun şiddete uğrayan ve şiddet tehlikesi altında olan kadınların başvurması için açtığı ihbar hattına 2022 yılında 1021 kadın başvurdu.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), şiddete uğrayan ve şiddet tehlikesi altında olan kadınların başvurması için açtığı ihbar hattının 2022 yılına ait verilerini kamuoyu ile paylaştı. Derneğe karşı açılan kapatma davasını hatırlatarak “Kapatmaya çalışsanız da kadınlar bize başvuruyor” ifadelerini kullanan KCDP, 2022 yılında 1021 kişinin kendilerine başvurduğunu bildirdi. Rapor hakkında “Raporumuzda yer alan veriler sadece telefon hatlarımızı kullanarak bize birebir ulaşan kişileri yansıtmaktadır. Bu rapordaki tüm veriler tamamladığımız kişiler temel alınarak hazırlanmıştır” bilgilendirmesini yapan KCDP’nin 2022 Başvuru Karşılama Raporu’ndan öne çıkan kısımlar şöyle:

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“2022 yılındaki tüm başvurularla ilgili öne çıkan veriler şöyledir:

Toplam 1021 kişi bize başvurdu. Her gün en az 3 kişiyle görüşme gerçekleştirdik. Türkiye’nin 73 farklı ilinden ve 6 farklı ülkeden kadınlar başvurdu. İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekme kararının ardından, bize ulaşan kadınların %18’i başvurdukları kamu görevlileri tarafından hak ihlaline uğradığını belirtti. İlk sırada %47 oranı ile polis var. Başvuranların %42’si başka bir kadın için yardım isteyen kişilerdi. Bu yüksek oran, toplumun kadına yönelik şiddete karşı sessiz kalmadığını gösteriyor. En çok başvuru %32 oranı ile evli oldukları erkekler tarafından şiddete uğrayan kadınlardan geliyor. Kadınların bize en çok başvuru nedeni %32 ile fiziksel şiddet oldu.

2022 yılında bize bildirilen sorunlardan öne çıkanlar ise şöyledir:

Kadın cinayetlerinde yakınlarını kaybedenlerin bize ulaşarak, olayın basında yer almadığını ifade ettiği örneklerle karşılaşıyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara gibi en merkezi illerde yaşanan bazı kadın cinayetlerinin basına yansımadığını bizi arayan yakınların telefonlarıyla fark edebildik. Şüpheli şekilde yaşamını yitiren kadınların yakınları, kamuoyu desteği ve hukuksal destek arayışında bize başvuruyor. İstanbul Sözleşmesi’nden imzanın çekilmesinin ardından, kadınlar başvurdukları karakol, savcılık, mahkeme gibi kurumlarda kendilerine yeterli ve doğru bilgi verilmediğini ifade ederek bize ulaşıyor. Adres ve kimlik bilgileri 6284 kararıyla gizlenen kadınlar, gizlilik nedeniyle e-devlet, e-okul, internet bankacılığı, şehirler arası ulaşım gibi temel hizmetleri kullanamadıklarını ifade ediyor. Yüksek şiddet riski nedeniyle faillere elektronik kelepçe tedbirinde aksamaları kadınlar bize bildiriyor. Elektronik kelepçenin sık sık bozulduğunu ifade ederek bize ulaşan kadınlar, polisin kendilerini arayıp “kendine dikkat et” dediğini belirtiyor. 6284 kararları şiddet uygulayan kişiye çok geç tebliğ ediliyor. Bu gecikme, failin koruma kararını ihlal ettiği durumda “karar kişiye tebliğ edilmedi” denerek yaptırım uygulanmamasına neden oluyor. Kadınlar tekrar tekrar şiddetle karşı karşıya kalıyor. 6284 kararı ihlallerinde verilen zorlama hapsi cezasının “fail adresinde bulunamadı” gibi bahanelerle uygulanmadığını görüyoruz. 6284 kapsamında karakola yapılan müracaatlarda koruma kararı 24 saat içinde çıkarılması gerekirken bu süre geciktiriliyor. Şikayetçi olmak isteyen kadınlar özellikle karakollarda şikayet etmekten vazgeçirilmeye çalışılıyor. Fail kamu görevlisi ise kadınlar şikayetçi olmaktan korkuyorlar. Kadınlar boşanmaya karar verdikleri süreçte ve ayrıldıktan sonra şiddet ve ölüm tehdidi ile karşılaşıyor.”

“2022 yılında bize başvuran, şiddet karşısında hayatta kalmaya çalışırken kamu görevlileri tarafından hak ihlallerine uğradığını ifade eden kadınların oranı %18. Bunların en başında ise %47 oranı ile polis geliyor” ifadelerinin yer aldığı raporda, kadınların kamu kurumlarındaki şu tanıklıklarına yer veriliyor:

“Başvuru hattımıza ulaşan kadınların, kamu kurumlarında yaşadıkları hak ihlallerinden bazı örnekler şu şekildedir:

-Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından şiddete uğrayan bir kadın, failin 6284 kararını defalarca ihlal ettiğini ve elektronik kelepçe kararı verildiğini ifade etti. Ancak kolluk tarafından “failin hastanede yatması” gerekçe gösterilerek elektronik kelepçenin takılmadığı, bunun üzerine failin işyerine gelerek maket bıçağıyla kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini belirtti. Görüşmelerimiz sonucu elektronik kelepçe faile uygulandı.

-Boşanma sürecinde olduğu erkek tarafından kaçırılarak öldürmeye teşebbüs edilen bir kadın bize ulaştı. Fail tutuklanmadığı gibi, koruma kararını defalarca ihlal ettiği halde kolluk tarafından ileri bir tedbir önerilmediğini ifade etti.

-Birlikte olduğu erkek tarafından fiziksel şiddete uğrayan bir kadın, faile uzaklaştırmayı ihlal nedeniyle verilen zorlama hapsi kararının “failin adresinde bulunamaması” gerekçesiyle uygulanmadığını ifade etti. Polis tarafından “bulunamadığı” söylenen failin, evine gelerek kendisini alıkoyduğunu belirtti.

-Tanıdığı bir erkek tarafından cinsel saldırıya uğrayan bir kadın, tutuklanmayan fail hakkında 6284 kararı verildiğini ancak failin kendisini iletişim araçlarıyla rahatsız etmeye devam ettiğini belirtti. Polise bu durumu “6284 ihlali” olarak bildirdiğinde ise polisin kendisine “böyle bir şey yok” dediğini ve şikayetini almadığını ifade etti. Görüşmelerimiz sonucu ihlal şikayeti alındı ve fail hakkında yaptırım kararı verilebildi.

-Ayrıldığı erkek tarafından tehdit edilen bir kadın 6284 kapsamında tedbir kararı olduğunu ancak failin devamlı kararı ihlal ettiğini belirtti. 6284 ihlalini bildirdiği mahkemenin ise “kolluk tarafından faile karar tebliğ edilmediği” gerekçesiyle yaptırım kararı vermediğini belirtti.

-Boşandığı erkek tarafından ölüm tehditleri alan, adres ve kimlik bilgileri gizliliği olan bir kadın; e-devlet, e-okul ve internet bankacılığı gibi kimlik bilgileri isteyen uygulamaları kullanamadığını, aynı zamanda şehirler arası ulaşım hizmetinden de yararlanamadığını ifade etti. Görüştüğü Aile Bakanlığı yetkililerinin bu durumu, ilgili kurumlarla 6284 kapsamında protokol yapılmamasıyla açıkladığını belirtti.

-Ölüm tehditleri nedeniyle elektronik kelepçe uygulanan bir kadın, cihazın devamlı arızalandığını, kendisini arayan polisin ‘Cihazın bozuk, kendine dikkat et’ şeklinde konuştuğunu anlattı.

-13 yaşında akrabası ve tanıdığı erkekler tarafından cinsel istismara maruz kalan çocuğun yakınları bize ulaşarak, faillerin nüfuzlu olması nedeniyle dosyanın takipsizlikle sonuçlandığını aktardı. Basın ve sosyal medyada duyurarak kamuoyu yaratmamızın ardından takipsizlik kararı kaldırılarak dosya yeniden açıldı.

-Şiddete maruz kalan göçmen kadınlar, başvurdukları kurumlarda hem dil bariyeri sorunu ile karşılaştıklarını hem de yararlanmaları gereken haklar konusunda yeterli bilgi verilmediğini belirterek bize ulaştı. Görüşmelerimizin ardından yetkili kurumların kadınlarla ilgilenmesini sağlayabildik.”