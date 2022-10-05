2022 Nobel Kimya Ödülü açıklandı

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İSVEÇ, (DHA) – İsveç kraliyet Bilim Akademisi tarafından düzenlenen 2022 Nobel Kimya Ödülü, Barry Sharpless, Morten Meldal ve Carolyn Bertozzi ile paylaştı. Bilim insanlarının kimya alanında zor süreçleri kolaylaştırdıkları için verildiği ifade edildi.

Nobel açıklamasında “Kimyagerler uzun zamandır giderek daha karmaşık moleküller oluşturma arzusuyla hareket ediyor. Farmasötik araştırmalarda, bu genellikle tıbbi özelliklere sahip doğal moleküllerin yapay olarak yeniden yaratılmasını içerir. Bu, birçok takdire şayan moleküler yapıya yol açmıştır, ancak bunlar genellikle zaman alıcıdır ve üretilmesi çok pahalıdır” denilerek üç bilim insanının bu süreçleri kolaylaştırdığı için Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldüğü belirtildi.

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