2021 yılı asgari ücret rakamı belli oldu

2021 yılında uygulanacak asgari ücret bekar bir işçi için net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücrete yüzde 21 oranında zam yapıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştirdi, milyonların beklediği açıklama geldi. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret bekar bir işçi için net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

TÜRK-İŞ DÜN İLK KEZ RAKAM VERDİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı için, “İşveren ve hükümet, asgari ücretle ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.