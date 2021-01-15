2021 sonu enflasyon beklentisi yüzde 11.15

TCMB verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 10.84’ten, bu anket döneminde yüzde 10.53’e ve 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9.24’ten ve yüzde 9.14’e geriledi.
Anket sonuçlarına göre 2021 sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi de 8.09 lira olarak belirlenirken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de bir önceki anket dönemindeki 8.37 liradan, bu anket döneminde 8.16 liraya geriledi.
Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2021 yılı büyüme beklentisi de önceki anket döneminde yüzde 3.8 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 3.9 düzeyine yükseldi. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi de bu anket döneminde yüzde 4.3 olarak hesaplandı.
BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 16.09’dan, bu anket döneminde yüzde 17.09’a yükseldi.
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 16.07’den bu anket döneminde yüzde 17.00’ye yükseldi.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 16.18 ve yüzde 17.00 olarak gerçekleşti.
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