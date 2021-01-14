2021 EKPSS için tercih işlemleri başladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “2021-EKPSS/Kura ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim” dedi.
ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan duyuruda ise Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacağı belirtildi. Adayların tercih kılavuzuna bugünden itibaren internet sitesindeki bağlantıdan erişebileceği ifade edildi. Duyuruda, “Adaylar tercihlerini, 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir” denildi.
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