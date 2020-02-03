2020 yılının daha ilk günlerine Amerika Birleşik Devletleri tarafından düzenlenen Kasım Süleymani suikasti ile başlayan ve İran’ın bu suikaste nasıl cevap vereceğini öngörmeye çalışan tartışmalar ile başlamıştık.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran’ı açıkça tehdit etmiş ve herhangi bir Amerikalı’nın zarar görmesi durumunda İran’a yönelik çok ağır bir operasyona girişileceğini açıkça belirtmişti. Küresel ölçekte epeyce yükselen tansiyon, İran’ın yaklaşık 50 – 60 kişinin ölümüne yol açan kalabalık ve kaotik cenaze törenleri ve sonrasında Irak’da bulunan Amerikan üslerine düzenlenen ama hiçbir Amerikalı’nın ölmediği ya da yaralanmadığı, tabiri caizse dağın taşın dövüldüğü biraz göstermelik ve İran kamuoyunu sakinleştirmek amaçlı füze saldırısından sonra epeyce düşmüştü. Olan Amerikalılar cruise saldırısı yapıyor korku ve paniği nedeni ile İran hava savunma sistemi tarafından vurulan Ukrayna’ya ait yolcu uçağındaki 176 yolcu ve mürettebata oldu. İran birazda bu utanç verici beceriksizlik yüzünden sessizliğe büründü, Amerika’ya yönelik ciddi bir karşılık da vermedi, gerilim biraz da olsa yumuşadı.

Tam işler yoluna girdi derken bu sefer de Çin’in Wuhan şehrinde yani tip bir corona virüs ortaya çıktı ve Ocak ayının son günlerine de bu ölümcül salgın damgasını vurdu. Salgın kontrol edilemeden bir anda, büyük bir hızla yayıldı. Birçok ülke vatandaşlarını Çin’den tahliye ederken Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Corona virüs salgınıyla ilgili, “uluslararası kamu sağlığı acil durumu” ilan etti. Bir çok işletme faaliyetini durdurdu ve işyerlerini kapatma kararı aldı. Türkiye’de vatandaşlarını Çin’den tahliye etti, memlekete getirdi ve karantinada gözlem altına aldı. Çin’den başlayan salgına bağlı can kaybı 361’e ulaştı ve vaka sayısı da 17 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün yayılması durumunda diğer ülkelerin de salgın kontrolüne karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini bildirdi.

Çin’den yayılan corona virüsünün bu yeni türü Çin ve Tayvan dışında şu ana dek en az 23 ülkede tespit edildi. Bü ülkeler arasında Tayland, Japonya, Singapur, Güney Kore, Malezya, Avustralya, Almanya, ABD, Fransa, Vietnam, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İtalya, İngiltere, Kamboçya, Finlandiya, Hindistan, Filipinler, Nepal, Sri Lanka, İsveç ve İspanya da var. Dışarıdan ulaşımın tamamen kesildiği Wuhan’da yaklaşık 50 milyon kişi tecrit altında tutuluyor.

Çin’de Yeni Yıl tatili ve corona virüsü salgını nedeniyle 10 gündür kapalı olan piyasalar hafta başında yüzde 9’luk çok sert bir kayıpla açıldı.

Bloomberg’in aktardığına göre, 2 bin 600’den fazla hisse yüzde 10’luk limitin üzerinde değer kaybederken, Çin’in gösterge demir cevheri kontratları sınır oranı olan yüzde 8’lik düştü. Bakır, ham petrol ve palm yağı da izin verilen en yüksek oranlarda düştü.

En çok değer kaybeden hisseler, telekom, teknoloji ve emtia şirketlerinin hisseleri oldu.

Çin’de yaşanan bu ekonomik gelişmelerin küresel ekonomiyi de etkilemesi kaçınılmaz görünüyor.

Türkiye’de ise tansiyon bütün bunların yanı sıra birde Libya’da yaşananlar ve Türkiye’nin burada düzenlemeyi düşündüğü askeri operasyonlar nedeniyle zaten epeyce yüksekti.

Bir de bu gerilimlerin üstüne 3 Şubat günü Suriye rejim güçlerinin Türkiye’nin İdlib’de bulunan askeri güçlerine yönelik düzenlediği ve 4 askerin şehit, 1’i ağır 9 askerin ise yaralanmasına sebep olan topçu saldırısı eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğa, İdlib’deki saldırıya Türkiye’nin misliyle cevap verdiğini ve vermeye de devam ettiğini dile getirdi. Tespit edilen bölgeye 122 obüs, 100 havan atışı yapıldığını ve 30-35 civarında rejim askeri öldürüldüğünü belirtti.

Ekonominin en çok zarar gördüğü ortam jeostratejik gerilimlerin yükseldiği ortamlardır. Böyle ortamlarda yatırımcı da üretici de tüketici de durur bekler ne olacağını anlamaya, riskleri kontrol altına almaya çalışır.

Askeri operasyonlar insani kayıpların yanı sıra bütçelere ağır yük getiren, vergilerin ve enflasyonun artmasına neden olan eylemlerdir. Umarım bu gerilimler biran önce yatışır, tansiyon düşer ve ekonomik sorunlarımızı çözmeye odaklanabiliriz.