2020’de 165 milyon kilovat saatlik enerji tasarrufu

İSTANBUL, (DHA)- Turkcell, altyapı ve iş süreçlerinde uzun yıllardır kullandığı çevre dostu çözümlerle 2020 yılında da 165 milyon kilovat saatlik enerji tasarrufu sağladığını duyurdu. Doğa ve iklim değişikliği konularının pandemiyle birlikte daha da önem kazandığı 2020 yılında Turkcell, çevre dostu sistemlere 28,6 milyon lira değerinde yatırım yaptığını açıkladı.

Hayata geçirdiği projelerle çevresel izini küçülterek enerji faturalarının da azaltılmasına katkı sağlayan Turkcell, 2020 yılında 165 milyon kilovat saati aşan 116 milyon TL’lik bir enerji tasarrufu sağladığını açıkladı. Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında açıklamada bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi döneminde enerji tasarrufu, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunun tüm dünya için daha da önem kazandığını söyledi.

116 MİLYON LİRALIK TASARRUF SAĞLADIK

Erkan, “Turkcell olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefine katkı sağlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyor ve üzerimize düşeni yapmak için çalışıyoruz. Turkcell olarak kararlılıkla uyguladığımız enerji tasarrufu programları ve teknolojileri sayesinde 2020 yılında 116 milyon liralık tasarruf sağladık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilir bir yaşam için çalışmalarımıza devam edecek, yaptığımız atılımlarla enerji tasarrufu konusunda da diğer şirketlere örnek olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

ŞİRKETLERE TASARRUF İMKANI

Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında 2019 yılında hayata geçirilen Turkcell Enerjim Servisi’nin, şirketlere tasarruf imkanı sağladığı açıklandı.

Açıklamada, “Kurumların enerji tüketimini kontrol altına alan, verimliliklerini artıran ve enerji maliyetlerini düşüren Turkcell Enerjim Servisi ile ilk yatırım maliyetine gerek duymadan enerji tüketimleri anlık olarak takip edilip kontrol altına alınıyor. Akıllı cihaz ve sensörler aracılığıyla toplanan enerji tüketimi verileri servis platformuna iletilerek anlamlı bir hale getiriliyor, akabinde analiz raporları ve bildirimler sunuluyor” denildi.

38,4 MİLYON KİLOVAT SAATLİK TASARRUF

Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

“Tasarrufu sadece altyapı hizmetlerinde değil her alanda kullanarak bir yaşam şekline dönüştüren Turkcell, geçtiğimiz senelerde trafik yoğunluğunun çok düşük olduğu zamanlarda, tasarruf sağlayan yazılımlar geliştirdi. Bu sayede Turkcell, 2020 yılında 14 bin 200 hanenin yıllık elektrik tüketimine karşılık gelen 38,4 milyon kilovat saat enerji tasarrufu sağladı.”

ENERJİ YÖNETİMİNE KATKI

Turkcell 69 noktaya kurduğu güneş panelleri ve rüzgar türbinlerine 2020 yılında da yenilerini ekledi ve yenilenebilir enerjiden faydalandığı saha sayısını 125’e çıkararak temiz kaynaklardan enerji tüketimi sağladığını bildirdi.

Açıklamada, “Ekolojik düzeni korumak ve çevresel ayak izini en aza indirmek amacıyla yeşil enerji kaynaklarını kullanan Turkcell, 2030 yılına kadar tüm veri merkezleri, baz istasyonları ve ofis binalarında elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor.

Enerjicell iştiraki ile 2019 yılında binalarında öz tüketim modeli çerçevesinde yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçiren Turkcell; ilk olarak Ankara Veri Merkezi’nde kullanmak üzere, çatı tipi güneş enerjisi projelerini geliştirdi. İlerleyen dönemlerde de yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edecek olan Turkcell, 2050 yılına kadar tamamen karbon nötr bir şirket haline gelmeyi ve çevre dostu kaynaklardan elektrik tedarik eden bir şirket olmayı hedefliyor” ifadelerine yer verildi.