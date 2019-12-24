Yeni bir yıl gelmek üzere. Daha eski yılın sorunlarını çözemez durumda iken ticaret erbabı yeni yılın sorunlarıyla da uğraşmak durumdadırlar.



Her yılın sonunda tacirler, bir sonraki yılın defterlerini Aralık ayı içerisinde tasdik ettirilir. Eğer defter sayıları bir sonraki yıl işlemleri içinde yeterli sayıda ise yılın ilk ayı olan Ocak ayının son gününe kadar ara tasdik yaptırabilirler.



Tacirin tutması gereken defterleri açıklayan tebliğler şunlardır.

Ticaret Kanunca tacirlerin tutacakları defterleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa çıkarılarak 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ,

13 Aralık 2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ,

İkinci sınıf tacirlerin birinci sınıfa geçme hadleri 2019 yılında Alış tutarları 230.000,00 TL, Satış Tutarları ise 320.000,00 TL aşanlar Bilanço esasınsa göre defter tutacaklardır. 2020 yılı hadleri için henüz tebliğ yayınlanmadı.

Bir de e- defter tutan tacirler bulunmaktadır. Yukarıda ilgili tebliğ ve değişiklik yapan tebliğlere göre defter işlemlerini yapacaklardır. Önceden e – defter tutanlarda açılış ve kapanış elektronik ortamda olması nedeniyle yeni bir işlem yapmalarına gerek yoktur.

Ancak yeni dönemde e-defter tutacaklarda biraz kafalar karışık. Özellikle kâğıt ortamında defter tutan tacirler bu duruma çok alışkın değiller.



İşletme defterleri elektronik ortamda tutulmaya başlandı. Yeni işyeri açanlarda e-defter portalından elektronik olarak tutulmaya devam edecektir.

Aşağıdaki koşulları sağlayan tacirler yıllık ticari defterlerini e-defter olarak tutacaklardır.

2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hâsılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hâsılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1.7.2020 tarihinden itibaren e fatura ve e arşiv fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hâsılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hâsılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 2020 yılı içerinde e faturaya geçecekleri için 2021 yılı yevmiye ve kebir defterlerini e defter olarak tutacaklardır.

Bağımsız denetime tabi şirketler ile denetime tabi oldukları takdirde takip eden yılda

Özel tüketim vergisi nedeniyle EPDK listesinde yer alan şirketlerin

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 1.7.2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. e- Fatura uygulamasına 2020 yılı içinde zorunlu olarak geçen mükellefler 2021 yılı yevmiye ve kebir defterlerini e-defter olarak tutacaklardır.



11.3.2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretini Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Söz konusu mükellefler 2020 yılı yevmiye ve kebir defterlerini e-defter olarak tutmak zorundadırlar.



GİB yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri,

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının e – Defter uygulamasından yararlanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte isteğe bağlı olarak uygulamaya dâhil olabilirler.

e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez