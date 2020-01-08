Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular bugünden itibaren 10 Ocak’a kadar alınacak.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere başvurular elektronik ortamda “https://ilkatama.meb.gov.tr” internet adresinden alınacak. Başvuru onayları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.

Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat’ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat’ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart’ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart’ta duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.