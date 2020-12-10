2020 EKPSS/KURA için geç başvuruda son gün

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) – ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS/KURA) için geç başvurunun bugün saat 23.59’da sona ereceğini duyurdu.

ÖSYM’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “2020 EKPSS/KURA için 10 Aralık 2020 tarihi geç başvuru son günüdür. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59’da sona erecektir” denildi.

FOTOĞRAFLI