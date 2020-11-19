2020-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) – ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımda, “5-11 Kasım tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder lisans eğitiminizde başarılar dilerim” dedi.

ÖSYM’nin internet sitesinden ve sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ise ilgili üniversite tarafından 23-27 Kasım’da yapılacak. E-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu ‘Üniversite e-Kayıt’ uygulamasını tıklayarak, ‘https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayitadresi’ üzerinden 21-25 Kasım’da saat 23.59’a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Duyuruda adaylara, “Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir. E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir” uyarılarında da bulunuldu.

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