Özellikle iktidara yakın ekonomistler ve medya kuruluşları ekonomik açıdan 2020’nin 2019’dan daha iyi bir yıl olacağını iddia ediyorlar, aynı fikirde olmayanların sesi ise maalesef yaratılan bu gürültüde pek duyulmuyor.

Ekonomik açıdan 2020 yılının 2019’dan daha iyi bir yıl olması için ne sebep var kimse bunu sorgulamıyor. Örneğin içinde bulunduğumuz krizden çıkılmasını sağlayacak her hangi bir yapısal reform yapıldı mı? Yatırımcının iktidara, ekonomiye ve ülkeye güvenip yatırım yapmasını sağlayacak siyasi ve hukuki reformlardan haberi olan var mı? Yüksek katma değerli üretim yapabilmek için gerekli nitelikli insan kaynaklarını oluşturabilecek bir eğitim reformunu gören, duyan, bilen var mı?

Üretim artmadan gelirler, gelirler artmadan tüketim ve tüketim artmadan da üretim artar, ekonomi büyür, ülke kalkınır mı?

Döviz kurlarındaki ve fiyat artışlarındaki göreceli yavaşlama ekonominin krizden çıktığı, yeniden büyüyeceği, yüksek bir kalkınma oranının yakalanabileceği anlamına gelir mi?

Örneğin 2020 yılında her hangi bir mal ya da hizmet üretiminde markalaşıp dünya lideri olmak, katma değer oluşturup, gelir artışı yaratmak gibi bir ihtimalimiz var mı?

Evet küresel gelişmeler nedeni ile faizler düşük ve para bol bu yüzden döviz kurları sakin seyrediyor ve faizler düşüyor, peki bu eğilimin 2020’de de devam edeceğinin bir garantisi var mı?

Tamam anlıyorum ekonomi bir manada algıların yönetimidir geleceğe yönelik olumlu beklentiler yaratmak zaman zaman fayda da sağlar ama sorunun temelindeki hastalığı tedavi etmeden aspirin tedaviler ve tesadüfi dönemsel iyileşmeler ile bir ekonomi sağlığına kavuşur, kalkınma gerçekleşir mi?

Ekonomi yönetimi durmadan biz iyiyiz, her şey yolunda, hiç sorun yok dedikçe hep aklıma bir Temel fıkrası gelir.

Temel bir gün çok hastalanmış aman ben çok hastayım dedikçe konu komşu, hısım akraba, eş dost durmadan “iyisin, iyisin”, “vallahi turp gibisin”, “bir şeyciklerin yok” der durur adamcağızı doktora, hastahaneye götürmezlermiş. Temel kimseye derdini anlatamamış ve sonunda da ölmüş. Vasiyeti üzerine mezar taşına “İyisun iyisun dedinuz ha baç ne oldi” diye yazılmış.

Moral iyidir, olumlu düşünme etkilidir lakin kendini kandırmak, sorunları ve gerçekleri görmezden gelmek iyi değildir, sorunları büyütür, çözülebilecek sorunları çözülemez bir hale sokar.

Türk ekonomisi çok uzun süredir ağır yapısal sorunlar ile malüldür, 17 yıldır süren ve karar almayı çok kolaylaştıran bir tek parti iktidarına rağmen Türkiye’nin yapısal sorunlarını çözecek önlemler alınmamıştır. Bırakın önlem almayı, bu yapısal sorunları daha da ağırlaştıracak, üretimi değil rantı, geliri değil borcu arttıracak bir sürü iş ve eylem yapılmıştır. Üstelik burada da kalınmamış ülkeye, ekonomiye ve iktidara yönelik güvene büyük zarar veren bir tek adam rejimi tesis edilmiştir. Dahası hukuka, hukukun bağımsızlığına ve tarafsızlığına yönelik güven de alınan karar ve uygulamalar ile ortadan kaldırılmıştır.

Bunlardan hangisinin 2020 yılında düzeltileceğini düşünüyorsunuz ki 2020’nin daha iyi bir yıl olacağını iddia ediyorsunuz doğrusu merak ediyorum.

Ekonomi yönetimi, takkesini, külahını önüne koyup sorun nerede nasıl tedavi ederiz diye düşünmeli, sorunun kaynağını bulmalı ve acilen gerekli tedbirleri almalıdır.

Dünya değişiyor, taşlar yerinden oynadı ve sadece bölgemizde değil tüm yer kürede yeni bir düzen tesis ediliyor gerekli tedbirleri alıp ekonomimizi bu yeni düzene göre uyarlamazsak sonra çok geç olur. Zaten 200 yıldır zenginlik ve güç yarışında nal toplayıp duruyoruz, sonra bir 200 yıl daha nal toplar dururuz demedi demeyin.